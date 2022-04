​Updatebeleid van gadgets ligt nu vast in de wet

Als je een smartphone of een ander apparaat koopt, dan moet je altijd maar hopen dat het lang wordt ondersteund. Je weet nooit helemaal waar je aan toe bent. Dat is vanaf morgen verleden tijd, want updatebeleid ligt dan vast in de Nederlandse wet.

Verplichte updates voor gadgets De Eerste Kamer stemde vandaag in met een wet die het verkopers verplicht om updates te leveren voor digitale producten en diensten. Fabrikanten zijn dan wettelijk verplicht om de diensten en apparaten veilig en werkend te houden. De overheid geeft als voorbeeld smart tv’s, horloges, printers, camera’s en babyfoons, naast streamingdiensten, apps en games. Kortom, heel veel entertainmentproducten vallen onder deze nieuwe wet. Het gaat daarbij zowel om software-updates als beveiligingsupdates. Koop je een gadget, maar is die totaal niet wat je had verwacht? Ook dat valt onder de nieuwe wet, want je hebt dan meer rechten. De nieuwe wet betekent niet dat een fabrikant de rest van je leven moet zorgen dat je product blijft werken, ook als je bij wijze van spreken doosjes met spijkers in je wasautomaat doet. Sowieso heeft de fabrikant wel een klein beetje ruimte: zo hoeft een smartwatch niet zo lang updates te ontvangen als bijvoorbeeld een wasmachine, waar je normaal gezien veel langer mee doet.

Doe je updates Wel moeten fabrikanten nu rekening houden met de omkering van de bewijslast. Dat betekent dat het nu aan de verkoper is om te bewijzen dat hij een goedwerkende gadget heeft verkocht (bij levering) in plaats van dat je dat als consument moet bewijzen. In eerste instantie was deze periode een half jaar, maar nu is dat maar liefst een jaar. Deze nieuwe wetgeving heeft alles te maken met de ‘Doe je updates’-campagne van de overheid, waarmee Nederlanders erop worden gewezen dat ze hun gadgets altijd up-to-date moeten houden. Misschien heb je er geen zin in, geen tijd voor of denk je er gewoon niet aan, maar het is essentieel voor je eigen cyberveiligheid en voor een goede werking van het product. Er ligt dus ook wel degelijk verantwoordelijkheid bij de consument, maar de overheid maakt het voor fabrikanten en verkopers wel moeilijker, omdat de consument nu meer rechten en bescherming heeft en er dus meer wordt verwacht van de fabrikant of verkoper.

Langer plezier van je gadget De wetswijziging sluit aan bij de overheidscampagne Doe je updates. Uit onderzoek van het ministerie van EZK blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders slimme apparaten niet updatet, omdat zij daar geen tijd voor hebben of omdat zij het gedoe vinden. Daarmee zijn ze kwetsbaar voor internetcriminelen. Daarom roept de campagne op om slimme apparaten in huis direct te updaten en geeft daarover tips via https://www.doejeupdates.nl. Het is een beetje gek dat een wet uitgerekend vanaf een feestdag van kracht is, maar het is echt zo. Vanaf woensdag krijg je als consument meer bescherming als je een gadget koopt. Iets wat er hopelijk ook voor gaat zorgen dat we minder gadgets een reisje naar de milieustraat geven en langer plezier hebben van een product.