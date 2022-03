Het einde van de (betaalde) nepreview

Het is zover, de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat een einde moet maken aan de vele nepreviews op webshops en -sites. Een goede zaak natuurlijk, maar ook een flinke uitdaging voor de sites en shops waar al deze reviews van producten en diensten geplaatst worden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat consumenten op alle mogelijke manieren beschermd worden tegen beïnvloeding door middel van oneerlijke of tegen betaling verkregen beoordelingen en informatie over producten.

Onderzoek toonde eerder al aan dat webshops de echtheid van consumentenreviews onvoldoende controleren. Bij twee derde van de webshops en vergelijkingssites bleek de echtheid van die reviews namelijk niet vast te stellen.



Verbod op (betaalde) nepreviews

De wet, die nog wel door de Eerste Kamer moet, zal waarschijnlijk op 22 mei ingaan. Dat is namelijk de deadline waarop in de hele EU vergelijkbare wetgeving ter bescherming van online consumenten van kracht moet zijn. Vanaf die datum worden webshops en -sites verplicht beoordelingen van producten en diensten, voordat die online geplaatst worden, te controleren op echtheid. Bovendien komt er een verbod op het tegen betaling door een ander laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Ook moeten webshops de consument gaan informeren of, en zo ja hoe, zij controleren of reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht.

Als klap op de vuurpijl bepaalt de nieuwe wet ook dat webshops aan de consument moeten laten weten of die een gepersonaliseerd prijsaanbod krijgt, bijvoorbeeld doordat een algoritme bijhoudt wat de betreffende consument heeft gekocht en welke websites hij heeft bekeken. In de wetgeving zit bovendien een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen.