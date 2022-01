Eerlijkheid van consumentenreviews onvoldoende gecontroleerd

De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt van een uitgebreid onderzoek naar online reviews van consumenten. Dit zijn onder andere productbeoordelingen, en vaak ook aanbevelingen, die gepost worden op vergelijkingssites, webshops, boekingssites en zoekmachines. In totaal werden reviews op 223 grote websites in 26 EU-lidstaten, plus Noorwegen en IJsland, onderzocht.

Twee derde consumentenreviews ‘verdacht’

In 144 gevallen kon niet (voldoende) bepaald worden of de betreffende sites voldoende deden om te controleren, en bevestigen of de productreviews ook echt afkomstig waren van consumenten die de betreffende producten en diensten ook daadwerkelijk gebruikt hadden. Met andere woorden, in twee derde van de gevallen waren de reviews ‘verdacht’. Misschien zijn ze echt, maar de kans is groot dat ze ‘gemanipuleerd’ zijn. Verkapte reclame dus.

Ik kan niet zeggen dat mij dit heel erg verbaast. Het fenomeen van de consumentenreviews is al vele jaren een punt van discussie. Niet zo heel lang geleden lagen ook de influencers al eens onder vuur vanwege vergelijkbare praktijken. Fabrikanten, maar ook webshops en andere verkoop- of vergelijkingsportalen, hebben er namelijk baat bij dat producten een goede beoordeling van ‘consumenten’ krijgen. Dat komt de verkoopcijfers ten goede en de betreffende sites verdienen vaak aan elke verkoop die via hun portaal gedaan wordt. Dat kunnen directe sales zijn, zoals bij sites als Bol, Coolblue, Mediamarkt of andere webshops. Maar ook indirecte sales, als een consument via een zoekmachine of vergelijkingssite zoals Google, Booking, Pricewise of Beslist op een product klikt en die klik vervolgens leidt tot de aankoop van het product of dienst op de website van de aanbieder.

Het moge duidelijk zijn dat een product of dienst dat goede reviews van consumenten krijgt, beter verkoopt dan concurrerende producten en diensten die als ‘slecht’ of minder goed te boek staan.