De macht van influencers op Instagram: laat jij je weleens verleiden tot een aankoop?

Het zit natuurlijk al in de titel: influencers weten ons regelmatig te verleiden tot het doen van aankopen. We zien in onze Instagram Stories bijvoorbeeld steeds mooie kleding voorbijkomen en willen die zelf ook hebben. Of zien dat een maaltijdbox toch wel een uitkomst is en nemen ook een proefabonnement. Influencermarketing is daarom echt een uitkomst voor veel merken en een ideale manier om hun doelgroep te bereiken. Uit een Belgisch onderzoek blijkt zelfs dat 1 op de 4 jongeren tussen de 16 en 24 jaar de afgelopen 3 maanden een aankoop heeft gedaan nadat iets door een influencer werd aangeprezen. Wie regelmatig actief is op Instagram laat zich vast een keer verleiden tot het doen van een aankoop.

Geloofwaardige reclame

Influencers prijzen vaak naar eigen zeggen alleen producten of diensten aan waar zij zelf achter staan. Dat maakt de reclame vaak behoorlijk geloofwaardig. Hoewel sommige posts of stories uit het niets lijken te komen, passen veel producten inderdaad goed bij de influencer. En dat is reuze interessant voor adverteerders. Wanneer een product aantrekkelijk wordt aangeprezen en we het vaker voorbij zien komen, worden we er soms onbewust al warm voor gemaakt. Influencermarketing is niet meer weg te denken. Hoewel soms gedacht wordt dat een influencer alleen maar gratis producten krijgt toegestuurd, zit er natuurlijk veel meer achter. En een behoorlijk interessant verdienmodel, want voor reclame moet logischerwijs betaald worden.

Grappig feitje: als je Rianne Meijer heeft maar niet de influencer Rianne Meijer bent, dan krijg je juist altijd net niet de gratis spullen.

Dit is 'de echte' influencer: