​Tweede Kamer wil goed updatebeleid van techgadgets verplichten

Als je vandaag een smartphone of slimme lamp koopt, dan heb je eigenlijk geen idee hoe lang deze wordt ondersteund met updates . Als je je nieuwe gadget net hebt, dan hoef je je daar vaak geen zorgen om te maken, maar op den duur gaat het wel meespelen. Je wil immers niet dat je smartphone al na twee jaar niet meer te gebruiken is omdat hij niet meer wordt ondersteund. Nu ben je hiervan nog afhankelijk van de fabrikant, maar de Nederlandse politiek bemoeit zich hier nu mee.

De Tweede Kamer schrijft erover: “De termijn van verplichte updates is op basis van proportionaliteit: dus wat redelijk is voor een consument. Bij een duurder product zoals een slimme wasmachine mag je langer updates verwachten, dan bijvoorbeeld bij de aankoop van een digitaal spelletje op je telefoon.” Daarnaast wil de politiek de duur van de ‘omkering van de bewijslast’ verlengen van een half jaar naar één jaar.

Omkering van de bewijslast

“Koopt iemand een smartphone en hij krijgt binnen een jaar een probleem met het toestel dan moet de verkoper aantonen dat de smartphone bij levering in orde was en de consument het probleem heeft veroorzaakt. Hiermee staat de consument sterker.” Toch ligt er ook wat verantwoordelijkheid bij de consument zelf.

Zo blijkt uit onderzoek van het Ministerie dat meer dan de helft van de Nederlanders zijn slimme apparaten helemaal niet van updates voorziet. En ja: als je niet update, dan ben je een perfect doelwit voor internetcriminelen. Mensen geven aan er geen tijd voor te hebben of geen zin te hebben in het gedoe wat het met zich mee zou brengen. Speciaal om deze mensen met hun neus op de feiten te drukken komt de overheid dan ook met een campagne: Doe Je Updates.

Het duurt nog wel even voordat dit een wet wordt: eerst moet de Eerste Kamer het nog goedkeuren. Als dat zover is, dan kan de wet in werking worden gesteld. Wat we daarvan als consumenten gaan merken, dat wordt hopelijk binnenkort duidelijk, want ‘proportionaliteit’ klinkt toch wat vaag.