Het is noodzaak om regelmatig updates voor je slimme apparaten te checken

Slimme apparaten, vrijwel iedereen heeft er tegenwoordig wel één of meerdere in huis. Handige apparaten die met het internet zijn verbonden. Slim zijn ze zelden want het denken gebeurt meestal door de gebruiker die deze eerder handige apparaten kan bedienen via zijn smartphone of tablet.



Belangrijkste kenmerk is dat ze zijn verbonden met het internet en dat is nu net de plek die vaak aanzienlijk minder veilig lijkt als dat je als gebruiker verwacht. Het is in ons hoofd nu eenmaal niet vanzelfsprekend dat hackers en andere kwaadwillende figuren via je deurbel of slimme meter bij jouw gevoelige informatie kunnen. Was het maar zo, de werkelijkheid is echter anders en helemaal niet leuk. En dat heeft in veel gevallen te maken met software updates die vaak juist alles te maken hebben met potentiële inbraakpogingen van je slimme apparaten. Het updaten van je software, ook voor deze vaak kleine apparaatjes of gadgets is dus heel belangrijk.



De overheid (ministerie van Economische Zaken en Klimaat - EZK) is zich meer dan bewust van deze risico’s. Zeker nu het aantal slimme apparaten in de meeste huishoudens rap toeneemt. Om mensen te motiveren tot het updaten van hun slimme apparaten laten twee ethische hackers in opdracht van het EZK zien wat er kan gebeuren als je je slimme apparaten niet voorziet van deze noodzakelijke updates. Dit alles is onderdeel van de terugkerende campagne 'Doe je updates'.