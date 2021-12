​Apple patenteert slimme ring: dit kan er tof aan zijn

Niet iedereen vindt het even prettig om met een duur horloge om de pols te lopen, want we horen niet voor niets dat mensen vaak worden beroofd van hun horloge. Nu gaat het dan vaak om Rolexen van tientallen duizenden euro’s, maar sommige mensen zijn ook bang dat hun Apple Watch wordt gestolen. Draag je een ring, dan is dat toch net even kleiner en minder opvallend.

Apple Watch is een heel populaire gadget, maar het is wel een erg aanwezig apparaat om je pols. Apple heeft een kleiner slim toestel in gedachten, namelijk de smartring. Dit is wat zo’n ring tof zou maken.

Niet iedereen kan meelezen

De slimme ring van Apple zou een mini-schermpje bevatten waarop je bijvoorbeeld notificaties kunt lezen of wat de weersvoorspelling is. Het nadeel van een kleiner scherm is dat het minder informatie kan weergeven en dat het wel erg klein wordt, maar het voordeel is dat dat betekent dat niet iedereen makkelijk kan meelezen. Bovendien is het aanzienlijk minder opvallend om in een meeting naar een ring te kijken, in plaats van je smartwatch te bekijken. Immers lijkt het dan al snel alsof je vindt dat de meeting te lang duurt.

Opladen via je je smartphone

Een veelgehoorde klacht over Apple Watch is dat de gadget veel te snel leeg is. De batterijduur schijnt inmiddels wel verbeterd te zijn, maar nog steeds moet je hem afdoen om hem op te laden. Hoe fantastisch zou het zijn als die ring oplaadt wanneer je je telefoon in je hand hebt, namelijk via Qi-oplaadtechnologie? Je iPhone is dan de oplader en draadloos wordt je ring opgeladen. Dat kost ook weinig moeite, want elke keer dat je je telefoon in je handen houdt laadt je ring weer op.