Nederlanders negeren het updaten van slimme apparaten in hun woning

De markt van slimme apparaten in de woning groeit als kool. Inmiddels blijkt uit onderzoek begin dit jaar dat bijna driekwart van de Nederlanders een of meerdere slimme apparaten in huis heeft zoals een smart tv, slimme thermostaat of slimme speaker. Maar slimme apparaten zijn meestal verbonden met het internet en dat betekent dat slimme hackers deze apparaten hoog op hun agenda hebben staan.

Nou nemen we het in Nederland (overigens ook in andere landen) niet zo nauw met beveiliging van computers, dus zal het niemand verbazen dat slimme apparaten al helemaal niet of nauwelijks aandacht krijgen. Volgens onderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat zijn acht op de tien mensen die thuis slimme apparaten hebben, zijn zich ervan bewust dat deze apparaten gehackt kunnen worden.

Campagne 'Doe je updates'

Dat getal is echter opvallend hoog en komt op geen enkele wijze overeen met de beveiliging van computers en smartphones. Opvallend is het zeker want het zou betekenen dat we juist wel aandacht hebben voor updates voor al onze gear in de woning. Het onderzoek geeft aan dat de helft van de Nederlanders updates uitstelt of vergeet zij deze uit te voeren. Het ministerie maakt zich hierover grote zorgen en is gestart met een campagne ‘Doe je updates’.