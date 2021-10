​Amazons slimme koelkast: wat verwachten we ervan?

Weet je die kassaloze supermarkt van Amazon nog? Amazon Go ging volledig viraal, omdat het voor het eerst was dat je dingen uit een schap pakte zonder dat je nog langs een kassa hoefde. Op legale wijze dan. Amazon werkt volgens Insider aan een slimme koelkast die met dezelfde technologie werkt.



Project Pulse

Het zou gaan om Project Pulse, waarmee iets gebeurt dat we eigenlijk al veel grootschaliger in slimme koelkasten hadden verwacht. Het is namelijk in staat om te weten wat er allemaal in je koelkast ligt. Op basis hiervan doet je koelkast voorspellingen van wat je in de toekomst wil kopen of nodig hebt en kun je een nieuwe bestelling autoriseren. Dankzij camera’s is het ook mogelijk voor de koelkast om de houdbaarheidsdatum van producten te scannen.

Als het klopt dat Amazon hiermee komt, kunnen we eindelijk genieten van wat een slimme koelkast zou moeten zijn. Nu worden veel slimme koelkasten in de markt gezet als slim apparaat, terwijl het eigenlijk gewoon een koelkast is met een tablet erop. We willen juist specifieke mogelijkheden hebben voor de koelkast zelf, dus inderdaad de optie om te weten wat er in je koelkast ligt, die voorspellingsmogelijkheid en automatische bestellingen en uiteindelijk juist informatie over wat er bijna over datum gaat. De koelkast kan zelfs recepten bedenken met wat er nog wel over is (en goed is) in je koelkast.