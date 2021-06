​Kassaloze Amazon Go-tech straks ook in grote supermarkt

De technologie die Amazon gebruikt om te zorgen dat klanten zonder langs een kassa te hoeven toch allerlei boodschappen kunnen meenemen, heet ook wel Just Walk Out (wandel gewoon naar buiten). Dat werkt door onder andere camera’s te gebruiken die vastleggen wat je meeneemt, maar ook door winkelschappen met een bepaalde technologie waardoor ze opmerken wanneer er een product van af is gepakt. Technologie die blijkbaar werkt, want er zijn al tientallen winkels die hier gebruik van maken. Nu gaat dit wel om winkels van een wat kleiner formaat, een beetje zoals to-go-winkels op het station of een kleine city-winkel.

Kassaloos met Amazon Go

Echter heeft Amazon vorig jaar juist een wat grotere Amazon Go-winkel geopend, waardoor het goed heeft kunnen testen of het klaar is voor de volgende stap. Amazon heeft namelijk ook grote, Amerikaanse supermarkten. Die heten ook wel Fresh-winkels en daar bestaan er inmiddels dertien van. Dit zijn gewone winkels, maar de veertiende Fresh-winkel wordt wel voorzien van de Just Walk Out-technologie. Een spannend project, want de grotere winkels hebben een ander, groter assortiment en zijn ook in omvang aanzienlijk groter (een gemiddelde Amazon Go is 150 vierkante meter, een Fresh-winkel zit al gauw op 2000 vierkante meter).

In de nieuwe Fresh-winkel krijgen klanten wel de keuze of ze toch via een gewone kassa wensen te betalen of voor kassaloos willen gaan. In het laatste geval moeten ze hiervoor wel de app downloaden, er een betaalpas aan linken en zorgen dat ze hun smartphone bij de hand hebben wanneer ze op de Just Walk Out-manier boodschappen doen. Je geeft bij binnenkomst in de app aan welke betaalpas er mag worden gebruikt, je gaat lekker aan het winkelen en bij de uitgang worden de boodschappen van je rekening afgehaald.