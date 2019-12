Amazon wil je identificeren op basis van je handen

We hebben ze helaas niet in Nederland, maar in Amerika komen er steeds meer nieuwe Amazon Go-winkels bij. Dat is die supermarkt waarin klanten naar binnen lopen, kopen wat ze nodig hebben en weer weglopen, alles gebaseerd op camerabeelden. Amazon wil echter meer: het wil klanten identificeren aan de hand van.. hun handen.



Kassaloos winkelen bij Amazon

Het kassaloos winkelen gaat nu nog op basis van een het scannen van een app, zodat de winkel weet wie er binnen is en dus ook wie er automatisch moet betalen. Het idee van Amazon is om in het vervolg alleen je handen te hoeven scannen, zo blijkt uit een patent dat het bedrijf heeft aangevraagd.

Het gaat niet om een vingerafdrukscanner, want dat zou betekenen dat alle klanten hun vingers allemaal op dezelfde sensor moeten leggen. Het gaat er juist om dat je het scansysteem niet hoeft aan te raken, terwijl hij je handpalm leest. Aan de hand van je huid, inclusief rimpels en adertjes, kan het systeem vaststellen dat jij bent wie je bent.

Amazon Go

Het is overigens niet gezegd dat Amazon deze technologie gaat maken, of gaat toepassen in zijn Go-winkels, als het er eenmaal is. Het lijkt er echter wel op, want op het patent is de naam te lezen van Dilip Kumar (hoofd technologie bij Amazon Go). Het is een goed idee, maar het zal mensen die wegens privacyredenen nu al niet shoppen bij Amazon Go er waarschijnlijk net van overtuigen dat ze plotseling wel bij de keten gaan winkelen.

Nog steeds worden gegevens ergens opgeslagen, iets waar Amazon door sowieso al veel kritiek op krijgt. Andere initiatieven, zoals voice-assistent Alexa en de Ring-gadgets voor thuis worden regelmatig betrapt op zaken die de privacy in het geding stellen. Aangezien ook de Go-winkels camera’s en de app gebruiken om vast te stellen wie er binnen is, wordt de technologie die wordt ontwikkeld voor deze 25 winkels als een havik in de gaten gehouden door privacywaakhonden.

Net als LG G8s

Hoewel het patent hier niets over zegt, is het interessant dat ditmaal de handpalm wordt gescand: hoe lang zou het duren voor het systeem vaststelt dat jij het bent? Dat kan best snel gaan. De technologie wordt onder andere gebruikt in de LG G8s, een smartphone die met zijn frontcamera de ‘Hand ID’ herkent en waardoor je het toestel zonder aanraken kunt unlocken en vervolgens met handgebaren kunt aansturen. Of Amazon de technologie van LG heeft afgekeken, dat is niet vast te stellen, maar het wil er in ieder geval dus wel patent op claimen voor specifiek de toepassing in fysieke winkels.