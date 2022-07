​Smartphonemakers moeten beter informeren wat een update betekent

Telefoon-updates

De meeste updates tweaken hier en daar iets en zijn dus niet heel groot. Waar veel telefoons ineens met een pop-up komen dat er een update is, hoe groot die is en of je die al wil installeren, mis ik informatie over wat die update dan inhoudt. Niet zozeer de technische verandering, maar juist wat je hiervan merkt in het gebruiken van de telefoon. Je kunt natuurlijk googlen als je de update-melding krijgt, maar waarom niet een kleine samenvatting in een pop-up op je scherm? Eventueel met een linkje naar de langere uitleg.

Het beste voorbeeld van hoe een update verschil kan maken, dat is de Android 12-update die recent naar OnePlus Nord-toestellen is gekomen. Ten eerste is het heel fijn dat dat gebeurt: zo kun je immers met je inmiddels toch alweer twee jaar oude toestel toch nog gewoon meekomen met de rest. Ten tweede is het wel een zodanig ingrijpende update (een upgrade eigenlijk) dat je hele telefooninterface er anders uitziet.