Speciale smarthome tablet van Samsung

Samsung komt nu, voor haar eigen SmartThings platform, met een eigen oplossing. De Home Hub is een 8,4 inch tablet met een speciale dock zodat je hem centraal in huis kunt plaatsen. Uiteraard kun je hem ook uit de dock halen en mee naar, bijvoorbeeld, de slaapkamer nemen om van daaruit al je SmartThings gadgets te bedienen. Het is de bedoeling dat de Home Hub op termijn ook gekoppeld kan worden met andere smarthome producten, zoals slimme verlichting en deursloten.

Samsung heeft behalve de nieuwe Micro LED en QLED tv’s en een compacte projector nog een bijzondere gadget gepresenteerd. De Home Hub is een tablet, maar niet zoals we die normaal kennen. Deze nieuwe Samsung tablet is namelijk speciaal bedoeld als ‘afstandsbediening’ voor de bediening van diverse smarthome gadgets. Hij draait dan ook niet op Android, maar op het SmartThings platform van de Koreaanse fabrikant.

Spraakbesturing

Het bedienen kan behalve via het touchscreen ook door middel van gesproken opdrachten via de Bixby spraakassistent. De Home Hub is daarvoor uitgerust met twee microfoons die gevoelig genoeg zijn om gesproken opdrachten op te vangen vanuit een andere hoek van een grote kamer, wanneer de tablet in zijn dock staat.

“Voor het eerst is een breed scala aan op maat gemaakte, op AI gebaseerde SmartThings-services verenigd die nu vanaf één speciaal apparaat, de Samsung Home Hub, bediend kunnen worden. Deze SmartThings-diensten vallen onder de categorieën Koken, Kledingverzorging, Huisdieren, Lucht, Energie en Home Care Wizard”, aldus Samsung.



De Home Hub zal in maart als eerste in Korea op de markt verschijnen en uiteindelijk ook in andere landen. Over de prijs heeft de fabrikant nog geen uitspraken gedaan.

Het idee van Samsung is overigens ook niet nieuw. Zo lang als domotica bestaat, bestaan er ook al ‘afstandsbedieningen’ voor die platformen.