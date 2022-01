CES 2022 Samsung toont nieuwe Micro LED en Neo QLED televisie

De nieuwe Micro LED biedt minimaal 20-bit grijswaarden en meer dan 1 miljoen stappen in helderheid- en kleurniveau. Je bereikt een punt waarop je je af begint te vragen, kan het nog beter of misschien, moet het nog wel beter? Dat antwoord komt de komende jaren nog wel. Nu lijkt deze technologie echt superieur, zeker in combinatie met een screen-to-body ratio van 99,99%. De nieuwe modellen hebben een verbeterde gebruikservaring en bieden te customizen functies op de Midro LED waaronder:

Neo QLED televisie

De nieuwe Neo QLED beschikt o.a. over EyeComfort. Afhankelijk van het moment op de dag past het scherm zich automatisch aan. Een ingebouwde lichtsensor registreert de informatie en de TV handelt daarnaar. Zo verlaagt de hoeveelheid uitgezonden licht later op de avond, terwijl de tonen juist warmer worden. Dit zorgt niet alleen voor een meer comfortabele kijkervaring, het komt later ook je slaap ten goede.



Het geluid van Neo QLED krijgt ook een upgrade. Net als in de voorganger zorgt OTS (Object Tracking Sound) ervoor dat het geluid zich door de kamer verplaatst in reactie op wat er op het scherm gebeurt, maar het is net even intenser. De Dolby Atmos-sound komt uit de multi-channel speakers die door de hele TV zijn geplaatst. Dat zorgt er voor dat het geluid uit alle hoeken de kamer in komt.

The Frame, The Sero en The Serif

De Lifestyle TV’s van Samsung zijn vanaf nu uitgerust met een nieuw matte misplay met een anti-reflecterende laag die tegelijkertijd glinstering en vieze vingers tegengaat. De Smart TV line-up van Samsung wordt geleverd met een nieuwe Smart Hub waarin het samenstellen en ontdekken van content centraal staat. De Smart Hub is vooral handig bij het vinden van je favoriete content.