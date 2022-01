Samsung Galaxy S21 FE: voor de fans

Samsung fans, ze zijn er nog. Daaronder zitten ook fans die graag de nieuwste Galaxy S-series zouden willen kopen, maar voor wie de toestellen met prijskaartjes van 1000+ euro simpelweg niet ‘bereikbaar’ zijn. De Koreaanse fabrikant heeft daarvoor enkele jaren geleden al ’n soort van een oplossing bedacht: de Fan Edition modellen. Iets goedkopere uitvoeringen van de populairste, en duurste, smartphones.

Galaxy S21 FE ‘ligt tussen de S21 en S21+

Vandaag is de Galaxy S21 FE (Fan Edition) gepresenteerd. Een betaalbaar alternatief dat in vrijwel alle opzichten precies tussen de Galaxy S21 en Galaxy S21+ gepositioneerd is. Dat geldt zowel voor de specs als de huidige verkoopprijzen van de oorspronkelijke S21-modellen. Het goede nieuws voor de fans is dat het toestel over enkele dagen al in de winkels verschijnt.

De Galaxy S21 FE is onder andere voorzien van een 6,4 inch 120Hz AMOLED display met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels (19,5 : 9). Waar de S21 en S21+ aangedreven worden door een Exynos processor van Samsung, heeft de Galaxy S21 FE een 2.8 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon SM8350 aan boord. Er komen twee geheugenuitvoeringen, met 6GB RAM en 128GB opslag en met 8GB RAM en 256GB opslag. Het toestel heeft verder nog een 4500 mAh accu die zowel bedraad als draadloos opgeladen kan worden. Standaard wordt de Galaxy S21 FE voorzien van Android 12.