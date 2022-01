CES 2022 Samsung introduceert The Freestyle portable projector

In een tijd waarin we vrijwel alles op onze smartphone bekijken of onderuit op de bank naar Netflix of Apple TV liggen te kijken komt Samsung met een slimme draagbare projector, The Freestyle, op de markt. Je denkt dan gelijk aan een onhandig grote rechthoekige kast maar dat is net even anders.

The Freestyle

Blijkbaar wil Samsung bewijzen dat een projector niet persé groot hoeft te zijn om ook een scherp en helder beeld uit te stralen. De nieuwe Freestyle-projector weegt slechts 830 gram en is door zijn vorm en toepasbaarheid uiterst handig. The Freestyle is een lichtgewicht projector, slimme luidspreker en sfeerverlichting in één. De fraai ogende projector kan tot 180 graden draaien, waardoor je het beeld letterlijk overal op kunt projecteren, er is geen apart scherm nodig.