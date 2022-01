​Nieuwe afstandsbediening van Samsung laadt op via radiogolven

Samsung heeft een afstandsbediening voor de televisie ontwikkeld die kan opladen dankzij de radiogolven die je router uitzendt. Deze nieuwe uitvinding is onthuld tijdens CES, de grootste consumenten-electronicabeurs ter wereld, die nu vooral online plaatsvindt.

CES Het jaar begint voor mensen die van gadgets houden goed, want met CES in volle gang wordt de ene na de andere innovatieve uitvinding aangekondigd. Het wordt een geweldige week en die wordt afgetrapt met de aankondiging van Samsung. Het is niet vaak dat er grote veranderingen zijn in de wereld van televisie-afstandsbedieningen, maar dit is er wel één. Je kunt straks je afstandsbediening opladen via radiogolven. Dat is erg handig, want dat betekent hopelijk dat er geen batterijklepje meer nodig is. Gevolg? Niet meer zoeken naar batterijen en batterijklepjes als de afstandsbediening weer eens van de bank klettert. In eerste instantie kwam Samsung vorig jaar al met een afstandsbediening die op zonne-energie werkte, maar de nieuwe milieuvriendelijke oplossing is net even handiger, omdat er geen zonlicht voor nodig is.

Afstandsbediening op radiogolven De nieuwe afstandsbediening werkt nog steeds op zonne-energie, maar voor de zonloze momenten is er de mogelijkheid om energie krijgen via radiogolven uit je wifi-router. Hiermee is volgens Samsung je afstandsbediening dag in dag uit volledig opgeladen. Verder zou je niet zeggen dat het een heel andere afstandsbediening is dan de rest: hij heeft gewoon een microfoon voor spraakinvoer en knopjes voor Disney+, Netflix, enzovoort. Een pluspunt van de afstandsbediening, die van gerecycled materiaal is gemaakt, dat is dat hij niet apart verkrijgbaar is. Als je in 2022 een Samsung-televisie van dat bouwjaar koopt, dan krijg je deze afstandsbediening bij je televisie. Bijvoorbeeld bij de nieuwe The Frame, de designtelevisie die dit jaar verschijnt in matte variant en blijkbaar met NFT-ondersteuning, die Samsung ook vandaag heeft aangekondigd voor televisies.

Samsung Het is te hopen dat deze Samsung-afstandsbedieningen andere producenten ook weten te inspireren. Maar, vergis je niet. Je hoeft je nog niet voor te stellen dat je niet elke keer dichtbij je televisie op de grond moet zitten met een kabeltje aan je console, omdat je controller weer eens leeg is. Als ook die gebruik kunnen maken van radiogolven, dan zou dat geweldig zijn. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Een controller een grootverbruiker van energie en is het waarschijnlijk moeilijk om zoveel energie op te wekken via radiogolven. Het zal dus waarschijnlijk zo´n vaart niet lopen. Toch hopen we dat er wel meer innovatieve, eco-vriendelijke afstandsbedieningen voor de televisie komen, zodat we niet langer een bakje batterijen in huis hoeven te hebben en altijd naar hartelust kunnen zappen.