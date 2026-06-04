Terwijl op sociale media het ene na het andere filmpje verschijnt van voornamelijk vrouwen die zonder toestemming worden gefilmd, zijn er gelukkig ook mensen die hun Ray-Ban x Meta -brillen voor leuke content gebruiken. Maar de mensen die sneaky willen filmen blijken er grof geld voor te betalen om onopgemerkt te blijven.

Ray-Ban x Meta

Wat is namelijk het geval? De brillen maken gebruik van een rood indicatielampje aan de voorkant. Zodra je begint te filmen, schiet dat lampje aan en weten de mensen waarmee je praat dus dat je aan het filmen bent. Het is net als bij zo’n handycam van vroeger, waarbij het rode lampje ook aangaf dat het apparaat aan het filmen was. Dan kun je denken dat even afplakken wel helpt, maar waar kwaadwillenden dan tegenaan lopen is dat het apparaat dat ziet en dan niet meer wil filmen.

Dat systeem waarbij het lampje ‘weet’ dat het is afgeplakt is vrij geavanceerd: je kunt het niet makkelijk omzeilen, wat betekent dat mensen hun heil elders zoeken. En elders is bij een soort telefoonhuisjes die aanbieden dat je het ledje kunt laten verwijderen, zonder dat de bril zijn werking verliest. In Amerika kun je het in 30 van de 50 staten in ieder geval laten doen en dat zal waarschijnlijk alleen maar groeien.

100 dollar voor 'Stealth mode'

In een video gaat journalist Joanne Stern op pad om met zo’n persoon te praten. Het prijskaartje van het verwijderen van het ledje is overigens niet mals: 100 dollar kost het, terwijl de bril 250 dollar kost. Je moet er dus wel heel graag vanaf willen en dat is toch eigenlijk altijd om de verkeerde redenen. Je hebt zelf immers niet direct last van het lampje, het enige wat het doet is een indicator zijn voor anderen dat je filmt.

Wel hebben de mensen die dit soort ledjes verwijderen er een mooi naampje aan gegeven, zodat het stoer lijkt om het te doen, in plaats van creepy. Het heet Stealth Mode. Overigens heeft niet iedereen er problemen mee dat er nu zoveel brillen zijn waarmee je kan worden gefilmd: bij een smartphone weet je immers helemaal niet of er gefilmd wordt en iedereen heeft zo’n ding altijd bij de hand. Wat dat betreft is de maatschappij wel aan het veranderen, maar wanneer mensen die daar geen toestemming voor geven nog steeds met bosjes op sociale media eindigen in video’s die met dit soort brillen gemaakt zijn, blijft het de vraag of we het allemaal wel zo normaal moeten vinden.