Nieuwe Meta Ray-Ban-bril lekt in video: een maatje meer

De nieuwe slimme Meta Ray-Ban-bril is gelekt en op beelden is te zien dat het nog wel hetzelfde typische Ray-Ban design heeft, maar dat het tegelijkertijd wel aanzienlijk dikker is geworden. Het zijn bovendien geen stilstaande beelden, maar het is een video.
Het is een bril ontwikkeld met EssilorLuxottica, een merk dat talloze zonnebrillen maakt namens allerlei merken, waaronder Gucci en Louis Vuitton. Eerdere van deze techie Ray-Bans waren ook in combinatie met dat bedrijf ontwikkeld. We zien dat deze nieuwe bril echter niet alleen qua design een kleine verandering toebrengt: het heeft ook een scherm in het glas. Dat is nieuw: de huidige brillen hebben dat niet, die leunen volledig op de AI-assistent (die in Nederland helaas niet beschikbaar is).
Het is dus erg spannend om te zien dat die AI-assistent nu in de vorm van een visuele aanwezigheid naar de bril komt. Meta AI zie je in de bril onder andere een vraag beantwoorden in tekst. Daarnaast zie je hoe mensen berichtjes op een WhatsApp-achtige manier lijken te kunnen lezen in de bril. Ook kun je je navigatie op die manier bekijken en vertalingen krijgen van wat een persoon waarmee je praat zegt. Interessante materie, waarvan we onder andere nieuwsgierig zijn hoe zoiets zal werken in de realiteit: wat als je aan het wandelen bent, of heftiger nog: aan het autorijden: is dat allemaal wel verantwoord?
Aan de andere kant weten we hoe Meta in dit soort dingen staat: zij geven het volk een platform of een gadget, en wat het publiek daar verder mee doet ziet het eigenlijk niet als zijn verantwoordelijkheid. Het lijkt er dus op dat er misschien toch vanuit de politiek duidelijkere slash strengere regels moeten komen als het gaat om augmented reality-brillen. Zeker omdat Meta niet de enige is die hiermee bezig is: ook Samsung en Snap werken aan dit soort brillen.
De bril wordt waarschijnlijk aangekondigd op 17 september, want dan vindt Meta Connect 2025 plaats. De verwachting is dat het apparaat een prijskaartje krijgt van een pittige 800 euro en dat hij verschijnt in 2026.
Het is misschien wat verwarrend, maar de vorige variant komt naar verwachting eind september uit in Nederland. Die zal echter zonder Meta AI worden uitgebracht, wat waarschijnlijk aan de Europese wet- en regelgeving ligt. Hierdoor is dat eigenlijk een bril met camera, waarmee je content direct op Instagram kunt zetten. Meta zou content geschoten met deze bril zelfs voorrang geven op het social medium.