Nieuwe Meta Ray-Ban-bril lekt in video: een maatje meer

De nieuwe slimme Meta Ray-Ban-bril is gelekt en op beelden is te zien dat het nog wel hetzelfde typische Ray-Ban design heeft, maar dat het tegelijkertijd wel aanzienlijk dikker is geworden. Het zijn bovendien geen stilstaande beelden, maar het is een video.

Meta Ray-Ban

Het is een bril ontwikkeld met EssilorLuxottica, een merk dat talloze zonnebrillen maakt namens allerlei merken, waaronder Gucci en Louis Vuitton. Eerdere van deze techie Ray-Bans waren ook in combinatie met dat bedrijf ontwikkeld. We zien dat deze nieuwe bril echter niet alleen qua design een kleine verandering toebrengt: het heeft ook een scherm in het glas. Dat is nieuw: de huidige brillen hebben dat niet, die leunen volledig op de AI-assistent (die in Nederland helaas niet beschikbaar is).

Het is dus erg spannend om te zien dat die AI-assistent nu in de vorm van een visuele aanwezigheid naar de bril komt. Meta AI zie je in de bril onder andere een vraag beantwoorden in tekst. Daarnaast zie je hoe mensen berichtjes op een WhatsApp-achtige manier lijken te kunnen lezen in de bril. Ook kun je je navigatie op die manier bekijken en vertalingen krijgen van wat een persoon waarmee je praat zegt. Interessante materie, waarvan we onder andere nieuwsgierig zijn hoe zoiets zal werken in de realiteit: wat als je aan het wandelen bent, of heftiger nog: aan het autorijden: is dat allemaal wel verantwoord?