AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen omdat het illegale producten verkoopt. Het bedrijf doet er volgens de EU te weinig aan om te checken of iets illegaal is. De winkel staat dus vol met producten die om verschillende redenen niet mogen: omdat het neppe merkkleding is bijvoorbeeld, maar ook omdat het gevaarlijk speelgoed is dat helemaal niet aan de eisen van de EU voldoet.

Op AliExpress kan iedereen van alles aanbieden, en er staan honderdduizenden producten op: dat het niet altijd het overzicht houdt is dus aan de ene kant niet zo gek, maar aan de andere kant wil je als consument wel veilige spullen shoppen. Dat is bij speelgoed moeilijk te zien, hoe gevaarlijk het is, maar je kunt wel herkennen of iets bij AliExpress, Shein of elders een namaak-merktas of -outfit is.

Nep-designertas herkennen

Het is in principe in veel gevallen wel te herkennen of iets nep is: het logo is helemaal niet hetzelfde als de echte Gucci of Louis Vuitton, of het materiaal voelt een beetje vreemd aan. Ook zie je soms de raarste stitching voorbijkomen waarbij er losse draadjes te zien zijn of ze helemaal niet recht genaaid lijken te zijn. Je kunt er bij een designtas vanuit gaan dat elke steek exact dezelfde lengte heeft als de vorige, er geen steekjes los zitten en er vaak volkomen rechte lijnen te zien zijn. Een andere goede manier om een fake te herkennen: die hebben vaak dubbel gestikte draden.

Toch zijn er tegenwoordig ook heel goede neppers en daar heb je toch een iets getrainder oog voor nodig. Sterker nog, je kunt er al je zintuigen goed bij gebruiken. Kwaliteitsleer bijvoorbeeld, zoals veel modehuizen gebruiken, is soepel en ruikt ook naar leer. Het voordeel van neppe designertassen is dat ze vegan zijn, maar je voelt ook wel dat ze aanzienlijk minder zacht zijn en ruiken naar iets chemisch. Ze voelen veel meer plastic aan, en vooral keihard.

De binnenkant vertelt je meer

Toch is het vooral de binnenkant die je meer kan vertellen over waar de tas vandaan komt: de stof en de voering is vaak bij de designers juist weer stevig en van een dikke kwaliteit, terwijl dat bij neppers vaak enorm dun is en weinig voorstelt. Het is vaak gemaakt van synthetisch polyester, in plaats van suède, zijde of mooi katoen.

Metaal moet daarnaast echt metaal zijn: een rits is stevig en wat zwaarder, en niet licht en zo kapotgetrokken. Metaal is wat de designers gebruiken en dat voelt koud aan, het is zwaar, terwijl fakes vaak lichte, plastic rommel gebruiken. Ook staan er vaak logo’s op de ritsen gegraveerd: dat is ook zeker iets om in de gaten te houden.

Check ook online welke code er in de tas of de schoen staat: elk luxe-item van vandaag de dag heeft zo’n code, of zelfs een NFC-chip die je kunt uitlezen. Op Google kun je zien hoe uniek jouw code echt is. Het is alleen jammer, maar dat geldt voor alle bovenstaande tips, dat je het vaak pas weet als je het thuis ontvangt: je moet een tas echt even vasthouden voor je kunt beoordelen hoe nep het is. Al is er altijd een vuistregel: als je een Louis Vuitton koopt op sites als Shein en AliExpress, reken dan maar dat het geen echte is. Kijk ook naar de prijs: dat zou toch bijna te geef zijn voor al dat handwerk wat erin moet worden gestoken?