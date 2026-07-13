Het is waarschijnlijk een van de grootste veranderingen aan techgadgets in de komende jaren: de EU eist dat tech vanaf februari 2027 een vervangbare batterij heeft. Dat het voor de batterij kiest is niet zo gek: dat is namelijk het onderdeel dat het meest slijt. Maar het is voor techbedrijven wel een hele ommezwaai. En voor gamebedrijven ook, trouwens.

Vervangbare batterij verplicht

In principe moeten alle techgadgets straks een vervangbare batterij hebben, maar er is wel een uitzondering. Als een fabrikant kan bewijzen dat de batterij na 1.000 volledige oplaadcycli nog op 80 procent zit (of meer natuurlijk), dan is het oke. Dat betekent dus dat smartphones waarschijnlijk gewoon zo waterdicht blijven als nu. Het probleem is namelijk wanneer ze wel een vervangbare batterij zouden moeten hebben, die waterdichtheid waarschijnlijk minder goed wordt.

Maar er zijn ook veel gadgets die dus wel aan de vervangbare batterij moeten en dat geldt onder andere voor de Apple Pencil. Er zou een nieuwe versie van de stylus komen, met verbeterde technologie, maar ook met de optie om de batterij te vervangen omdat dat nu eenmaal nodig is door de nieuwe regels van de EU.

Battery Regulation

De regelgeving heet de Battery Regulation en het houdt onder andere in dat batterijen een QR-code moeten krijgen. Die moet meer informatie geven over de prestaties, levensduur en chemische samenstelling. Het doet ons denken aan de nieuwe regels die er in China zijn voor e-bikes. Daar moeten onderdelen ook worden voorzien van een code, om zo voor meer veiligheid te zorgen.

De EU kiest voor dit pad omdat het graag de berg e-waste wil verminderen. Mensen zijn toch geneigd om gadgets waarvan de batterij niet meer zo goed gaat weg te gooien. Dat kun je ze ook niet echt aanrekenen, want het proces om techgadgets te laten fixen is.. nou ja, een heel proces dus. Het is makkelijker als je zelf de batterij kunt vervangen. Dat scheelt niet alleen e-waste, dat scheelt ook een nieuw apparaat kopen, wat weer geld kost.

Het is dus aanzienlijk duurzamer en beter voor de portemonnee, al voelt dat in eerste instantie voor fabrikanten niet zo: die moeten terug naar de tekentafel met hun gadgets. Wel geldt het alleen voor smartphones, tablets, laptops, koptelefoons, elektische gereedschap, huishoudelijke apparaten en elektrische fietsen. Het is dus niet duidelijk of het dan ook voor de stylus van Apple geldt. In ieder geval zullen gadgets er vanaf februari 2027 best eens anders uit kunnen gaan zien, tenzij ze zijn voorzien van een batterij die het allemaal goed aankan.