Ter land, ter zee en in de lucht. De papegaaiduiker is als vogel van alle markten thuis en dat vinden engineers van MIT en EPFL inspirerend. Ze hebben een robot gemaakt die zowel kan vliegen als het water in kan duiken dankzij flexibele vleugels.

Papegaaiduikrobot

De robot weegt nog geen 300 gram en is een romp met daaraan flexibele vleugels en een staart waarmee hij kan sturen. Op het meer van Genève is het robotdier getest en na een duik in het meer flapperde hij met zijn vleugels waarna hij opsteeg en wegvloog. Een groot succes, wat betekenisvol kan zijn voor verschillende beroepen op het water. De robot is gemaakt om te dienen als hulpje van oceanografen, zeebiologen en inwoners aan de kust om te helpen met onderzoek. Hij kan een ijsberg of een groep walvissen helpen bestuderen.

Hij zou metingen kunnen doen en monsters kunnen afnemen tegen een fractie van de kosten van de huidige methoden. Doordat hij kan zwemmen en vliegen heeft hij veel toepassingen en iets om op terug te vallen bij problemen. De onderzoekers gebruikten informatie over ijsvogels, papegaaiduikers en stormvogels om te kijken hoe zij met het verschil tussen de lucht en het water omgaan. Kleine vogels blijken niet echt anders te doen in de lucht of in het water: ze passen alleen hun snelheid aan. Een papegaaiduiker slaat als hij vliegt tien keer per seconde met zijn vleugels en als hij duikt vier keer per seconde.

Ter land, ter zee en in de lucht

In het water gaat de robot 1 meter per seconde en in de lucht 6 meter per seconde. Hij maakt gebruik van een elektromotor en een mechanische krukas. Toch is het ‘plakkerige’ van het wateroppervlak wel een flinke uitdaging voor de gadget. InterestingEngineering schrijft dat de onderzoekers dat overwonnen door de robot in een steile hoek van 70 graden te laten gaan. Te steil zou voor een crash zorgen, te recht zou voor waterproblemen zorgen. 70 graden is precies goed. Iets wat anders is dan bij de papegaaiduiker , die zijn zwemvliezen gebruikt om de oppervlakte van het water te doorbreken. De robot heeft geen voeten of zwemvliezen.

De onderzoekers ontwikkelen de robot wel door: er komen geavanceerde vleugels op die kunnen draaien en helpen sturen.