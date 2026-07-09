Vijftien jaar geleden opende Teufel zijn digitale deuren voor de Nederlandse markt. Sindsdien heeft het Berlijnse audiomerk via teufelaudio.nl een vaste plek veroverd in Nederlandse woonkamers, werkplekken, tuinen en feestjes. Van in-ear koptelefoons en bluetoothspeakers tot soundbars, partyspeakers en home cinema systemen: inmiddels heeft een flinke community Nederlandse audiofans een stuk Berlijns audiovernuft in huis gehaald. Dat jubileum viert Teufel niet zomaar - maar met een actie die verder gaat dan kortingen alleen.

Sounds of Change: muziek als instrument voor verbinding

Centraal in de jubileumviering staat de samenwerking met Sounds of Change , een Nederlandse stichting die muziek inzet als middel voor sociale verandering en psychosociale ondersteuning. De organisatie traint hulpverleners, docenten, psychologen en muzikanten om muziek op een trauma-sensitieve manier in te zetten bij werk met kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties - zoals vluchtelingenkampen, achterstandswijken en voormalige conflictgebieden.

Chief Revenue Officer Rob Peters licht de keuze toe: "We zijn trots op het vertrouwen dat Nederlandse klanten ons hebben gegeven. Ook ben ik trots op de sterke community die we samen in de afgelopen vijftien jaar hebben opgebouwd. Terwijl we dit jubileum vieren, kijken we niet alleen terug op wat we hebben bereikt, maar willen we samen met Sounds of Change ook laten zien hoe krachtig muziek kan zijn als instrument om mensen te verbinden en ondersteunen"

Unieke ULTIMA 40 speakers van Rotterdams kunstcollectief

Om die boodschap extra kracht bij te zetten, werkte Teufel samen met het Rotterdamse kunstcollectief AAAFRESH123 . Zij gaven twee ULTIMA 40 speakers een volledige metamorfose in hun herkenbare visuele stijl. De twee speakers vormen samen het hart van een speciale doneer- en winactie: iedereen die via de speciaal ingerichte doneerpagina meedoet, maakt kans op de set. De volledige opbrengst gaat naar Sounds of Change. Deelname zonder donatie is ook mogelijk, maar wie bijdraagt, helpt muziek te brengen waar die echt verschil kan maken.

Peters over de actie: "Wie doneert, steunt het werk van Sounds of Change én maakt kans op een uniek kunstwerk dat ook nog eens fantastisch klinkt."

Jubileumpagina met aanbiedingen en Teufel-geschiedenis