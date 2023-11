​Review: Nieuwe Motiv Home speaker van Teufel een echte alleskunner

Teufel kondigde onlangs de lancering aan van een nieuw all-in-one streaming systeem: de Motiv Home. Een speaker die ondersteuning biedt aan alle mogelijk denkbare manieren om muziek of andere audio af te spelen. Van Airplay 2 en Google Chromecast tot Spotify Connect, Tidal Connect, een audio jack of een usb stick. En ook gewoon via WiFi of Bluetooth. Dankzij de geïntegreerde batterij hoeft de speaker ook niet in de buurt te staan van een stopcontact of daar heel de dag aan te hangen. Opladen moet je hem natuurlijk wel, maar dan biedt hij je 15 uur lang luisterplezier in en om het huis.

Een sound die er mag wezen

De Motiv Home is een discreet maar hoogwaardig vormgegeven streaming speaker. Maar onder dat bescheiden uiterlijk schuilt eigenlijk een soloartiest met een uiterst krachtig geluid. De Motiv speaker haalt dan ook een volume dat weer net wat luider is dan de gemiddelde draadloze speaker. Maar vooral een mooie zuivere sound. Iets dat met woorden niet altijd goed te beschrijven is maar die je soms gewoon zelf moet horen.