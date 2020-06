​Teufel CAGE review: veelzijdige gamingheadset

Teufel staat al jaren bekend om de geweldige luidsprekers, maar voor het eerst doet het nu ook een gooi naar succes in de gamewereld met de Teufel CAGE. Dat doet Teufel niet onverdienstig, al zijn er wel verbeterpunten.

Teufel CAGE gamingheadset De headset is qua uiterlijk vooral opvallend door de zijkanten, waarop een soort luidsprekerraster is geplaatst met in het midden de bekende T van Teufel die rood kunnen oplichten (in ons reviewmodel helaas defect). Verder is hij vrij licht (280 gram), heeft dikke comfortkussens op de goede plekken en grappige rode draadjes om een accent te geven aan de verder zwarte headset. So far so good.

Zet je hem eenmaal op, dan kan het zijn dat hij wat groot aanvoelt. Je merkt het als je hem oppakt: de hoofdband is erg flexibel. Enerzijds is dat fijn voor het draagcomfort, maar anderzijds kun je de headset daardoor niet smaller maken: alleen maar groter. De delen op je oren zijn ook redelijk groot, waardoor er wel wat geluid kan ontsnappen. Dat betekent dat in de trein of als je in de woonkamer zit te gamen, mensen waarschijnlijk wel vrij luid van het geluid kunnen meegenieten. CAGE had wel iets kleiner gemogen, al heeft hij nu wel het voordeel dat brildragers er juist meer comfort door ervaren. Dat geldt ook voor de microfoon. Je kunt deze gemakkelijk op de linkerkant klikken, maar hij staat zo afgesteld dat zelfs als je hem dicht bij je mond doet, je alsnog de vrij lange draad ziet. Die steekt nogal uit en blijft daardoor in je linkerooghoek aanwezig. Ietwat onhandig bij het gamen, want je bent erdoor geneigd om niet teveel naar je linkeronderhoek te kijken, terwijl daar vaak -vooral menuwijs- veel gebeurt.

Mixed Audio Play Hoewel dat tot nu toe misschien niet te positief klinkt, is er verder veel om van te houden. Het geluid klinkt goed. Niet overmatig veel bas, niet te schel, het is een goed uitgebalanceerd geluid. Het geluid van de microfoon is ook erg goed. Je kunt jezelf goed verstaanbaar maken en dankzij de draad de microfoon ook even uit je gezicht halen als je wil drinken. Ook zit de hoofdtelefoon comfortabel, ook na anderhalf uur dragen. Er is echter nog veel meer aan de hand met deze headset. Zo heeft hij Mixed Audio Play. Hierdoor kun je zowel muziek op je smartphone beluisteren als het gamegeluid van de console. De hoofdtelefoon maakt gebruik van een 3,5 mm-audiojack, waardoor je hem op een veelheid aan apparaten kan gebruiken: alle huidige consoles, je smartphone en je laptop/pc bijvoorbeeld. Die Mixed Audio Play werkt ook met 3,5-mm kabels, want op de linked earcup vind je twee ports om ze in te stoppen.

Extra knoppen Er zitten bovendien knoppen in het design verwerkt, zonder dat die erg opvallen. Zo kun je met een grappig wieltje het volume regelen en zit er een schuifje op waarmee je de microfoon kunt uitschakelen. Zoals je kunt zien ben ik echt een consolegamer, maar op de PC schijnt deze headset -afhankelijk van de game- Virtual 7.1 surround-geluidskwaliteit te kunnen afspelen. Dat kan mede door de ingebouwde USB-geluidskaart gecombineerd met de 40mm HD-driver. Er zit ook nog een in eerste instantie wat nietszeggende gewone knop op. Deze kun je in het Teufel Audio Center afstellen hoe jij het wil. Het Teufel Audio Center is een app waarin je de muziek beter kunt afstellen.

Goede gamingheadset Op veel plekken is de Teufel CAGE nu verkrijgbaar voor 119 euro. Dat is aanzienlijk minder dan de adviesprijs van 169 euro en wat mij betreft een goede deal. Teufel CAGE is een koptelefoon die je op allerlei platforms kunt gebruiken, die zeer goed geluid geeft en die ook nog eens van allerlei andere gemakken is voorzien, zoals die mogelijkheid om van zowel je smartphone als je game het geluid te kunnen horen. Het is een groot apparaat, maar daarvan kun je wel groots geluid verwachten.