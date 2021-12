Teufel Radio One wakker worden met de klokken van een Berlijnse kerk

Wekkerradio’s, daar kunnen we kort over zijn, ”you love them or will hate them”. De wekkerradio was ooit de wekker 2.0 waar in plaats van een irritant geluid je wakker werd gemaakt met muziek. Het was het nieuwe wakker worden. Vandaag heeft de smartphone dat voor een stuk overgenomen. De keuze is nog steeds dezelfde, een irritant namaak deuntje, bliep bliep geluiden of wakker worden met skyradio op je iPhone.

Er zijn gelukkig alternatieven en de beste blijft dan toch een sophisticated wekkerradio met een zacht geluid en die er ook nog beetje fraai uitziet op je Scandinavische bijzettafeltje. Tot zover het nieuwe wakker worden. In het forse aanbod van ik-wil-wakker-worden-met-muziek-wekkers komt Teufel met de Radio-One. Teufel zo’n 40 jaar geleden gestart in Berlijn is uitgegroeid tot een van de trendy brands op het gebied van hifi. Voor hun reputatie ligt de lat altijd hoog en is het de vraag of je ook uit een low-end product een fraai geluid kunt toveren.