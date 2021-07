Analoge radio gaat snel verdwijnen en in regio Rotterdam vandaag al

Radio luisteren via de kabel, het klinkt ouderwets en dat is het ook wel een beetje. Langzaamaan stappen we helemaal over naar digitale radio , via de ether, internet of DAB+. Kabelradio wordt uitgefaseerd, net zoals met analoge tv een paar jaar geleden al is gebeurd. Vodafone Ziggo was de laatste provider in het land die nog analoge radio via de kabel aanbood. Dat gaat stoppen en vandaag wordt letterlijk de stekker eruit getrokken in regio Rotterdam. "Om technisch te kunnen innoveren maken wij meer bandbreedte in ons netwerk vrij voor de toekomst", zo licht Ziggo toe.

Is digitale radio beter?

Kort antwoord: ja, eigenlijk wel. De geluidskwaliteit is een stuk beter en het gaat nog maar om een kleine groep mensen die analoog naar de radio luistert volgens Ziggo. Bovendien is het aanbod aan zenders een stuk groter dan bij analoge radio. De bandbreedte die vrijkomt kan gebruikt worden voor andere dingen, zoals sneller internet.

Aan het eind van 2021 moet heel Nederland digitaal of via de ether naar de radio luisteren. De afgelopen maanden zijn klanten van het bedrijf al gewezen op de verandering. Ze kregen een brief en mail waarin duidelijk stond dat er actie moest worden ondernomen. Naar verwachting zijn er nog een paar honderdduizend mensen, voornamelijk ouderen, die analoog naar de radio luisteren.

Hoe kan ik luisteren naar digitale radio?

Radio via de kabel wordt aangeboden met de coaxkabel die naar de contactdoos in de muur loopt. In de muur zit je kabelaansluiting. Als je radio/tuner hierop is aangesloten, luister je waarschijnlijk analoog naar de radio. Het signaal wordt per regio uitgezet, maar je hebt genoeg andere opties:

Met een FM-antenne

Met een FM-antenne pik je radiosignalen op in de ether. Een goede antenne ontvangt zo'n 30 signalen, maar sommige zenders worden alleen digitaal aangeboden. De kwaliteit is wisselend, maar dat herken je vast nog wel van de radio die je in de auto hebt of had. Op deze manier radio luisteren is gratis.

Met je tv of mediabox



Via je tv kun je afstemmen op radiozenders die opgenomen zijn in je pakket. Je kunt ook je stereo/ boxen op de mediabox aansluiten en heb de keuze uit 90 radiozenders, zonder extra kosten.

Met een ontvanger



Een digitale radio ontvanger is een goede optie als je antenne niet voldoende werkt. Het is een klein kastje, je sluit het gemakkelijk aan op je eigen box(en) en luistert daarmee naar 61 digitale radiozenders. Voor de ontvanger moet je eenmalig een bedrag betalen.

Een digitale radio



Koop een nieuwe radio, je hebt de keuze uit verschillende modellen die digitale radio van goede kwaliteit aanbieden. Kies uit een FM- DAB+- of internetradio. Een Smart Home speaker voldoet ook.

Via internet



Online luisteren is misschien nog wel het gemakkelijkst. Je aanbod is onbeperkt en je zet gemakkelijk een zender op via je eigen laptop of smartphone.