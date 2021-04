Eerste Nederlandse vrouwelijke DJ krijgt oeuvreprijs

Een dubbele reden om iets te vieren voor de legendarische mediavrouw Tineke de Nooij. Haar verjaardag (27 april) en een oeuvreprijs. Al meer dan 60 jaar is Tineke de Nooij actief op radio en tv . En nog steeds is zij volgens veel luisteraars de Koningin van de Radio.

Lovende woorden voor Tineke de Nooij

Het juryrapport meldt hele lovende woorden voor de mediavrouw: Vanaf haar 18de ging ze aan de slag voor Radio Veronica en schreef zij als eerste vrouwelijke diskjockey van Nederland omroepgeschiedenis. En ze is nu ook nog het langst actief in de landelijke media. Tineke is en was radiomaakster tv-presentatrice, voice-over, onderneemster, podcastmaker, middag tv-initiator, regisseuse, producent en columnist. Genoeg redenen waarom zij volgens de jury een oeuvre award verdient, maar de jury legt vooral nadruk op haar enorme vakbekwaamheid waar collega's, maar vooral haar luisteraars van mogen genieten.