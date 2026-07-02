Elon Musk heeft nu xAI onder SpaceX hangen en dat betekent dat het ruimtebedrijf zich ook met meer andere dingen bezighoudt. Zo zou er nu een soort Rabbit R1 zijn gemaakt als hardware voor AI. Het zou echter ook erg lijken op een smartphone.

AI-Pin van SpaceX

SpaceX maakt normaal ruimteraketten, maar het lijkt zich dus ook op gadgets te gaan storten. Musk wil natuurlijk nog steeds zijn alles-app maken en zo te zien wil hij ook graag hardware ontwikkelen om die alles-app handen en voeten te geven. Er zou dus zelfs al een prototype van dit apparaat zijn en die wordt al getoond aan investeerders, zo schrijft WSJ

Het zou geen klein apparaatje zijn, maar een soort slankere variant van de iPhone. Althans, dat is wat wordt gezegd, maar Musk zegt dat het artikel helemaal fout zit. Toch is het niet zo dat het zo vreemd zou zijn. SpaceX heeft alles in huis om een eigen gadget te maken. Het zou ook toegang hebben tot chips om het allemaal te laten werken. Wie weet kan het het apparaat ook weer aan Starlink verbinden en zo brengt het steeds meer bij elkaar.

Elon Musk ligt natuurlijk al een tijdje overhoop met die andere bekende, rijke techtopman, Sam Altman . De CEO van OpenAI werkt met Apple-designer Jony Ive samen aan een soort AI-apparaat en het is dan ook niet ondenkbaar dat Musk met hem wil gaan concurreren. Echter zou Altman worstelen om het product helemaal naar wens te maken en gezien de diverse mislukte AI-hardware zoals de AI Pin en die Rabbit is het ook wel belangrijk om het apparaatje echt de moeite waard te maken.

AI-hardware

Over de gadget van SpaceX weten we weinig: het zou werken op een besturingssysteem dat SpaceX of xAI zelf heeft ontwikkeld en er wordt technologie van xAI gebruikt om te zorgen dat het afhankelijk is van anderen. We hebben dat immers al vaak zien gebeuren, dat AI-gadgets geen succes waren, en het lijkt erop dat SpaceX niet af wil gaan en het dus liever meer bij zichzelf houdt. Zo kan het makkelijker aanpassingen doen: Tesla’s krijgen bijvoorbeeld ook regelmatig over-the-air-updates en dat scheelt veel kosten en problemen.