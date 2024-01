Rabbit R1: lijkt handheld, maar is nieuw uitgevonden smartphone

Op CES 2024 werd een heel bijzonder apparaat aangekondigd, waarvan de eerste lichting meteen werd uitverkocht. Nu is het ook maar een lichting van 500 stuks, maar er wordt enorm veel gesproken over de nieuwe gadget. Het lijkt een handheld, maar eigenlijk is het een soort.. smartphone.

Rabbit R1 Het apparaat werd namelijk niet 500 keer besteld: hij werd 10.000 keer vooruitbesteld. Dat komt enerzijds omdat het een interessante gadget is, maar ook omdat hij met 199 dollar ook niet te duur is. Er is al een tweede lading Rabbits in de maak. Maar wat is het nou, dit apparaat? Het is een alarmerend oranje vierkantje dat is gemaakt in samenwerking met de mensen achter Playdate, dus het is niet verwonderlijk dat het net zo vierkant is. Rabbit is echter niet gemaakt als gameapparaat. Het is eerder een soort smartphone.

Smartphone Het scherm is 2,88 inch en daarmee lekker handzaam. Daarnaast is er een camera aanwezig die je van de achterkant kunt wisselen naar de voorkant. Ook is er een knop waardoor je tegen het apparaat kunt praten. Het geheel wordt aangedreven met AI en het is de bedoeling dat mensen er uiteindelijk op een natuurlijke manier mee om kunnen gaan, zoals ze dat nu gewend zijn van hun smartphone. Zo kun je het apparaat vragen om een taxi voor je te bestellen of een pizza.

The third batch of 10,000 rabbit r1 devices has sold out. Pre-orders for the fourth batch are available now at https://t.co/R3sOtVWoJ5



Expected delivery date is June - July 2024. pic.twitter.com/jFHD9688W9 — rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 13, 2024

De specs De specificaties van het apparaatje zijn een 2,3 GHz MediaTek-chip die niet per se heel veel kracht geeft, maar dat ook niet hoeft te doen. Eigenlijk is Rabbit R1 meer een soort doorgeefluik: een raampje naar een digitale wereld. Zo werkt het dus veel met AI, de cloud en dus ook volop met het internet. Het besturingssysteem laat dat ook zien: dat is gebaseerd op een large action model. Dat is niet hetzelfde als een taalmodel omdat het juist om acties draait die je toepast op bestaande apps. Er hoeven juist niet allemaal apps geschikt te worden gemaakt voor het apparaat: die zijn er al, want Rabbit OS is juist zelf zo gemaakt dat het om kan gaan met bestaande apps. Dat hoeft dan dus niet bij de makers van die apps te liggen, dat ligt bij (de makers van) Rabbit zelf. Het idee is dat de AI en dus ook het apparaat steeds meer leren en beter in gebruik worden. Het is eigenlijk hetzelfde idee als de Ai Pin van Humane, maar dan met een schermpje zodat je wat meer feedback krijgt en je niet hoeft af te vragen of een proces nou bezig is of niet.