​CES 2024: de leukste robots die je straks misschien thuis hebt

Het is niet een robot met armen en benen die als een soort butler door het huis gaat, maar het is een spiegel die je van goed advies kunt voorzien. Baracoda maakte de Bmind Smart Mirror die je kan vertellen dat je misschien lichttherapie kunt gebruiken, of je helpt je beter te voelen over jezelf. Het is een robot die dus vooral op de mentale gezondheid zit. Zo kun je er ook meditatiesessies mee volgen. Een spiegel die vraagt hoe je dag was: best lief.

In Las Vegas wemelt het momenteel van de robots. Deze consumentenbeurs laat zien wat er allemaal aankomt op dat gebied. Robots zijn natuurlijk eigenlijk gewoon AI tegenwoordig, maar dan in een fysieke vorm gegoten, En daar zitten mooie exemplaren bij. Dit is wat de toekomst van robots ons brengt.

Ja, daar is ie weer: Samsung Ballie . Hij racet rond in je huis, je kunt hem dingen vragen want het is een soort slimme assistent. Ballie is echter vooral interessant omdat hij ook een beamer is: wil je dus even dat doelpunt terugkijken, dan kun je dat gewoon aan Ballie vragen, die lekker achter je aan tuft in huis.

Deze kiezen we niet alleen uit omdat hij een heel leuke naam heeft: Wim is een looprobot die in de vorm komt van een tuigje. Met Wim aan krijg je loopassistentie en geeft veel ondersteuning om bijvoorbeeld ouderen te helpen bij het lopen, zodat ze minder snel vallen en zich wat zekerder voelen. Ook als je wil sporten kan Wim wat extra stevigheid bieden.

Rinconn Smart Ring

Het is niet echt een robot als in: hij beweegt, maar deze slimme ring kan je wel veel vertellen over je gezondheid. Het idee is dat je een ring toch wat makkelijker draagt (hoewel slimme ringen wel vaak dik zijn) en dat je dan snel begrijpt hoe het met je lichaam gaat. Althans, dat is wat er wordt belooft. Een ring die “je lijft begrijpt en je gezondheid maximaliseert”. Deze ‘robot’ is zeker niet voor iedereen, maar als je geen wearable om je pols kunt hebben, is dit wel een optie.

WeHead

WeHead is een beetje een vreemde robot. Het is eigenlijk gewoon ChatGPT maar dan met een gezicht. Het is een soort fysiek gezicht dat wordt gevormd uit schermen. Het moet AI een wat meer menselijk gezicht geven. Echter is het een beetje een vreemde T-robot geworden waarbij de ogen op een soort skibril-achtig scherm zitten en de mond en neus op een verticaal geplaatst zelfde soort scherm. Maakt het AI wat minder eng? Wij betwijfelen het, maar het is wel een leuke robot in een tijd dat ChatGPT zo groot is.