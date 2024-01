CES 2024: de gekste gadgets die op CES 2024 te zien zijn

Doorschijnende televisies, robots, dubbelvouwende telefoons en meer: CES 2024 is AAN. We zien allerlei vreemde gadgets en uitvindingen de revue passeren en dat is een feestje. Dit zijn de gekste gadgets die we tot nu toe tegenkwamen.

BeamO Withings kennen we van de weegschalen en andere ‘health’-tech. Nu komt het met weer zoiets: BeamO. Dit is een apparaat dat je bloedzuurstof meet, ECG’s mag maken en ook nog je lichaamstemperatuur kan meten, zonder dat er iets in gaten hoeft te worden gestopt. De data wordt vervolgens in een app vastgelegd en je hebt daarna in die app een mooi overzichtje om bijvoorbeeld aan je huisarts te laten zien. Het apparaat is nog niet goedgekeurd door de consumentenwaakhond van Europa, maar daar wordt aan gewerkt. De kosten? Rond de 250 euro.

AI-smarthome robot LG heeft een klein robotje op wieltjes ontwikkeld die er wat sullig uitziet, maar daardoor eigenlijk heel koddig is en de aandacht trekt. Het is een soort huisdier, maar hij licht je wel door. Hij checkt hoe je je voelt en kan bijvoorbeeld vervolgens muziek aanzetten die bij die stemming past. Leuk als je in een feeststemming bent, maar als je agressief bent geworden van die collega die maar niet luistert kan het een heftige avond worden. En dat uit zo’n schattig apparaatje.

HRM-Fit Garmin komt met een gadget die niet heel gek is, maar wel opvalt. Het is een hartslagmeter speciaal voor vrouwen. Niet dat het hart van een vrouw zo anders moet worden gemeten, maar meer omdat een hartslagmeter dragen nogal een crime is met een sportbeha aan. Het gaat snel schuren, zit niet op de goede plek en daardoor kun je niet goed van de metingen uitgaan. HRM-Fit clip je gewoon op je sportbeha en zo kun je met een gerust hart gaan sporten: of dat nou hardlopen, fitness of iets anders is. Het apparaat kost ongeveer 150 euro.

Wow Mouse Wow Mouse is een grappige uitvinding, omdat het eigenlijk helemaal niet nieuw voelt. Het is een muis van DoublePoint, maar hij is gebaseerd op technologie die in je wearable zit. Zo kun je dan met je smartwatch een muis gebruiken op je tablet. Kijk vooral de onderstaande video om er een beter beeld bij te krijgen, maar je kunt dus met je vingers gebaren maken die worden vertaald op het scherm. Momenteel werkt het niet voor iPad, maar voor Wear OS, dat onder andere op Pixel Watch en Samsung Galaxy Watch aanwezig is.

AI-hondenvoerbak Je zal maar een hond hebben en moeite hebben met maat houden: de hond doet dan gewoon met je mee. Met de AI-hondenvoerbak van Ilume moet dat verleden tijd zijn. Het is een combinatie van een etensbak met een hondenband en die band trackt als een smartwatch welke beweging de hond heeft, met vervolgens AI om te bepalen hoeveel voer daar dan bij past. Zo zorg je dat je hond een beetje op gewicht blijft, en je hebt er zelf bovendien geen kind aan. Nou ja, de knuffels, die mag jij nog wel geven: heerlijk.

iLume’s AI-powered food bowl will keep your dog sveltehttps://t.co/xhoH3YSKOs — John Biggs (@johnbiggs) January 3, 2024

Ballie Qua gekheid is er maar één echte CES-winnaar en dat is Samsung. Zijn robot Ballie is een soort bal, en een soort robot, en al met al is het vooral een vreemde gewaarwording. Het is eigenlijk een soort persoonlijke assistent die achter je aan rolt. Hij werd in 2020 al op CES aangekondigd, maar is nu verbeterd met meer AI. Hij kan zelfs foto's op de muur projecteren. Maar goed, het is nog steeds een bal. En hij heet Ballie...