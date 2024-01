​CES 2024: De toekomst van televisie is transparant

Eén van de grootste techbeurzen van het jaar is weer bezig, CES. Het is in Las Vegas en veel bedrijven die iets betekenen in de consumententechnologie zijn er aanwezig om de nieuwste snufjes te laten zien. Morgen vertellen we je de meest bizarre uitvindingen die op CES te zien zijn, maar vandaag duiken we in een trend van CES, en eigenlijk een trend in de televisiebusiness: transparante beeldschermen.

Terwijl we het er de afgelopen jaren vooral over hebben gehad hoe we willen dat de televisie zo zwart mogelijk beeld moet geven wanneer het ook echt zwart moet zijn. Het mag niet ‘lekken’, dat de maan een soort uitgelopen ui lijkt in plaats van een strakke witte bol in een zwarte nacht. Dat is echter niet het geval bij de transparante televisie. Daarbij lijkt het erop dat alles wat zwart is juist doorzichtig is geworden.

Transparante tv's Het grappige aan deze trend is dat het dus niet echt geschikt lijkt voor veel gewone televisie die we kijken: je zou denken dat je het dus niet snel in huiskamers ziet in plaats van de standaard tv. Het moet namelijk wel een kale achtergrond hebben om beeld mooi weer te geven, toch? Je kunt geen Goede tijden Slechte tijden of een film zien op die manier, maar je kunt het wel in je huis zetten als een soort kunstobject. Toch valt dat mee: deze televisies zijn innovatiever dan je denkt. Zowel Samsung als LG presenteerde zo’n doorzichtig scherm. Het is gemaakt van micro-LED en het idee is dat er enorm veel scherpte wordt behaald in combinatie met veel kleuren. Je ziet in de video’s van die van Samsung bijvoorbeeld een soort confetti, waar je dan gewoon je hand achter kunt steken, die je blijft zien. Samsung toonde het op CES ook met een voetbalwedstrijd, maar dat geeft toch net even een ander effect. Kijk maar naar de video hieronder. Het wordt wat meer 3D, maar heel doorschijnend is de achtergrond met daarop de voetbalwedstrijd niet.

LG Signature OLED T LG is al wat langer bezig met doorzichtige televisietoestellen en ook op CES is er een te zien: Signature OLED T. Het apparaat is 77 inch en biedt doorschijnende pixels. Een spectulair gezicht, zeker als je er bijvoorbeeld een soort vuur dat op zichzelf lijkt te staan. En als we die van LG zien, dan leren we ook meteen hoe dat zit met die van Samsung. Het idee is namelijk niet dat het één scherm is. Het is meer een soort dubbelglas. Je creeert hierdoor een soort augmented reality: dat wat je op het achterste scherm ziet, is de ‘echte tv’ (of alleen maar een zwart scherm), en het voorste scherm is dan een andere laag die daarop wordt gezet. Op die manier kan er bij die Samsung dat ‘Goal’ in beeld komen. Echter kan dat achterste scherm ook worden uitgezet, waardoor je alleen een vuur of een afbeelding met verf kunt laten zien, met transparante achtergrond. Dus ja: die transparante televisies kunnen dus mooi wel op de plek komen te hangen waar nu je gewone televisie hangt. Alleen moet je er wel rekening mee houden dat er wat meer ruimte voor nodig is, zeker als je het effect zo mooi mogelijk wil maken. Wel zullen het dure apparaten zijn, want je hebt immers twee schermen (of één scherm en een soort automatisch rolgordijn) die samen moeten werken. Toch kunnen we ons al wel voorstellen hoe zo'n televisie in onze huiskamer hangt: het is wel een prachtig effect. Maar: het lijkt ook wat kwetsbaar en afhankelijk van de content hoe goed er echt gebruik wordt gemaakt van deze techniek. Het lijkt er in ieder geval aan te komen, al loopt CES vaak echt wel een jaar, misschien zelfs meerdere, voorop.