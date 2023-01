LG komt met een televisie die bijna draadloos is: zo kan dat

LG komt met grof geschut deze CES. Het presenteerde OLED-televisies met een hogere helderheid dan ooit in een OLED, maar er is meer. Het heeft ook een soort ultieme ultra-televisie getoond die niet alleen heel groot is (97 inch), maar ook semi-draadloos.

Een draadloze televisie betekent niet alleen dat er geen draden uit het toestel komen: het betekent ook dat er geen poorten zijn. Geen HDMI-poort, geen USB-poort: deze televisie is gewoon een groot scherm en er zit nagenoeg niets ingeplugd. Klinkt ingewikkeld, maar ook weer niet. Immers heeft een smart-tv vaak vanalles al voorgeïnstalleerd, zoals streamingdiensten en andere apps. Er is echter wel iets dat de televisie kan helpen: een draadloze receiver. Dit is een klein kastje dat ook ergens in je woonkamer staat en waarmee resoluties kunnen worden bereikt tot 4K met een verversingssnelheid van 120Hz. Je plugt dus apparatuur in die receiver en die zorgt vervolgens dat het beeld naar je LG televisie wordt gestuurd.

Semi-draadloos, dat klinkt een beetje vreemd. Heeft hij nou draden, of niet? Wel, natuurlijk heeft het toestel wel een draad, maar ten eerste zijn het er minder en ten tweede is het zo goed weggewerkt, dat het lijkt alsof hij helemaal draadloos is. Dat ziet er toch een stuk netter uit als het apparaat middenin de kamer staat. Of hangt: want ook deze televisie kun je aan de muur hangen.

LG M3

Dat klinkt prachtig, maar komt wel met zijn uitdagingen. Het kan natuurlijk voorkomen dat het internet even wat minder stevig in zijn schoenen staat en dat zou zorgen voor vertraging en ruis op de lijn. Of, als je enorm veel draadloze verbindingen in huis hebt (omdat je bijvoorbeeld heel veel verschillende smarthomegadgets gebruikt), dan kan het wat druk zijn en wordt het signaal van de receiver misschien ook wat ondergesneeuwd. Sterker nog, zelfs als er veel mensen in de kamer zijn dan kan dat problemen geven met het signaal. Het is een interessant concept, maar of het heel erg prettig werkt in de praktijk is nog maar afwachten.

LG’s nieuwe paradepaardje heet M3 en er is nog geen prijs of releasedatum bekend. Wel weten we dus dat hij 95 inch is. Geen 96 cm, 96 inch! Je ziet het op de afbeelding boven dit artikel: het is nogal een joekel. 2 meter en 41 centimeter. Niet bepaald de televisie voor de gemiddelde, smalle, Hollandse jaren ‘30 woning. Maar wel een kick-ass apparaat voor mensen die een ruime vrijstaande villa hebben, en we verwachten ook dat dat meer de mensen zijn die dit toestel kunnen bekostigen. Het zal namelijk zeker geen goedkoop apparaat zijn.