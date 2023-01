LG komt met een hevige lichtbak als televisie

Tijdens CES toont LG de Z3, G3 en C3 OLED-televisies en dit is traditiegetrouw het beste van het beste. Dat is namelijk waar CES voor is: je spierballen tonen. Zeker als het om televisies gaat, dan is het begin van het jaar vaak het moment waarop de nieuwe toestellen worden aangekondigd. Daar worden dan in juni nog allerlei vette gameconsoles en games aan toegevoegd en tegen de tijd dat kerst aanbreekt is alles uit en kun je jezelf goed verwennen voor de feestdagen.

Mini-LED

Wat heb je precies aan die helderheid? Eigenlijk merk je dat pas echt als je je televisie op een plek zet waar regelmatig een flinke straal zon naar binnen schijnt. Door een hoge helderheid te kunnen instellen, kun je alles op televisie blijven zien, zelfs als er zon inschijnt. Denk maar aan je smartphone in de zomer: dan zet je buiten vaak de helderheidsniveaus zo hoog mogelijk, zodat je nog iets kunt zien op je toestel. Zet je ze helemaal laag, dan zie je vaak helemaal niets op je telefoon.

Toch is er altijd baas boven baas. LG heeft ongetwijfeld een mooie televisie ontwikkeld, maar er is inmiddels televisietechnologie die een nog hogere helderheid kan halen: mini-LED. Samsung QN90B is een voorbeeld van zo’n televisie en die helderheid is zelfs twee keer zo groot als op welke OLED-televisie dan ook. Dat is wat lullig voor LG: het heeft dan wel iets bijzonders in handen voor OLED-televisies, de tech is alweer voorbij gerend door nieuwe technologie. Aan de andere kant is het mini-LED-toestel nog wel een ver-van-menig-persoons-bed-show. Ze zijn namelijk erg prijzig. Die eerdergenoemde Samsung kost in 75 inch maar liefst 2600 euro. Aan de andere kant is de kleinere versie wel veel betaalbaarder en kruipt daarom dichter tegen de OLED-toestellen aan.

Het is nog onbekend wat de LG-televisie kost.