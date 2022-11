Televisie kopen? We beantwoorden 5 veelgestelde vragen over tv's

Misschien geïnspireerd door alle Black Friday-achtige praktijken of simpelweg Cyber Monday, maar ook als je gewoon een nieuwe wil: een televisie kopen is vaak een belangrijke beslissing. Het idee is immers dat je jaren met je tv gaat doen. Tegelijkertijd: als er een goede deal is, dan wil je misschien snel beslissen. We beantwoorden in dit artikel vijf veelgestelde vragen over de televisie: ook als je het ding al jaren hebt.



Hoe ver moet je van de televisie afzitten?

Het is een veelgehoord punt van kritiek op kinderen: ‘Niet zo dicht met je neus op dat scherm zitten!’ Vaak komt het omdat kinderen nu eenmaal IN de actie willen kruipen, maar het kan ook zomaar zijn dat je sowieso wat te dicht op de televisie zit. Nu is dat tegenwoordig wat minder erg dan vroeger waar het gaat om beeldkwaliteit: de televisies van nu kunnen de content veel mooier weergeven, waardoor iets dichter op de televisie zitten geen ramp is. Wel zijn er ‘regels’ die veel mensen hanteren wanneer ze hun televisie ophangen, neerzetten of kopen. Houd rekening met 2,4 keer zo ver van je televisie afzitten als de schermdiagonaal. Is je tv 50 inch, dan moet je 120 inch (3 meter) van het toestel afzitten. Dat blijkt niet altijd makkelijk in de gemiddelde Nederlandse woonkamer.