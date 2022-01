LG CES 2022 veel bekende innovaties en behulpzame robots

De CES in 2022 is weer grotendeels een online techfeestje aan het worden. Het betekent strakke video’s waarin je vaak in een rap tempo mee wordt genomen in de wondere wereld van de fabrikant. Niet omdat het zo bedoeld is maar omdat we nog steeds te maken hebben met een wereld according to Covid-19. LG The Better Life you Deserve LG (overigens tegelijkertijd met Nvdia) heeft deze editie 2022 van de CES de virtuele eer om als eerste een online pressconference te streamen. Of het gekozen thema “The better life you deserve” op dit moment echt slim is gekozen is een andere vraag. Terwijl er een virus de wereld ontregelt (en zoveel meer), gaat die droom wel wat verder dan een stofzuiger robot of een tweede kantelbaar scherm in een andere ruimte.

Van een LG Puricare tot aan een LG CordZero In een 30 minuten durende video komen o.a. een LG PuriCare Aero Tower voor schone lucht, een LG OLED TV tot 97” groot, een Kitchen TV, tweede scherm in de keuken, een barcodescanner voor je gerechten (Scan to Cook), LG Ultra Gear, LG Tiiun ( je eigen tuintje in de keuken), AI Washing, (zou het echt artificial Intelligence worden of toch meer gebaseerd op Machine Learning) en een LG CordZero (robot stofzuiger) voorbij. Allemaal producten ondersteund met de teaser “We make life better for you”. Wat LG probeert te vertellen is dat Home Gear steeds beter wordt. Echt veel slimmer zijn de apparaten echter niet vergeleken met wat jaren geleden. Ze zien er veel mooier en strakker uit, soms gebruikmakend van gerecycled materiaal en ze maken onhandige handeling soms overbodig. Het wordt allemaal wat leuker. LG ThinQ is een handige app waarmee vrijwel alle LG Gear is verbonden. Je huis bedienen vanaf de zitbank in de kamer.



LG Vision Omnipod (een ander huis) is echt een deep dive in de toekomst Onder de noemer the future is now toont LG een toekomstige logistieke oplossing die waanzinnig mooi is ontworpen. Cool, strak, en een soort huis (ik neem aan op wielen nog steeds). De LG Vision Omnipod is een visie die waarschijnlijk in de verre toekomst een kans gaat krijgen in afgesloten leefomgevingen. Het heeft echt een enorme WoW-factor maar is in dat niet echt vernieuwend, dit hebben we al in te veel varianten gezien. Je favoriete Red Dress komt niet uit een dashboardkastje en hangt waarschijnlijk thuis in de kast.



Hetzelfde geldt ook voor de range vriendelijke LG CLOi GuideBots die je naar je stoel in het theater brengt of als Bot, of moeten toch Pod zeggen, de Pizzabezorger gaat vervangen. Ik geloof er echt in, vooral als de bestelauto-uitvoering het AH busje gaat vervangen. De wereld van logistiek zal sneller veranderen dan je denkt en logisch dat ook LG daarin wil investeren. Hun homeland lijkt meer geschikt als ons landje. En dat heeft alles met de cultuur, mentaliteit en de bevolking in Zuid-Korea te maken.

More to come We zullen zeker aandacht besteden aan een aantal innovaties die hierboven genoemd zijn. LG wil heel graag dingen in ons huis beter, handiger, fraaier en leuker maken. Of dat precies een beter leven in gaat houden? Hmmm, ik hou het bij het laatste, vooral leuker en zeker als je een geek bent. Wordt vervolgd.



Afbeeldingen: Alle credits LG