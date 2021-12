​Waarom de vierkante monitor van LG niet zo'n gekke uitvinding is

Het is groot nieuws deze week: LG komt met een bijna vierkante monitor met een verhouding van 16:18 en een diagonaal van 27,6 inch. Het ziet er op de afbeeldingen gek uit: alsof er een stuk monitor mist of de foto is bewerkt door de Photoshopper van Nikkie Plessen. Nee, die vierkante afmeting is geheel bewust en zo’n gek idee is dat niet.

Monitor voor multitasken Je zag ze wel eens op kantoor: de mensen die per se een tweede monitor willen, omdat ze daarop zo makkelijk kunnen multitasken. Op het ene scherm zet je bijvoorbeeld de statistieken van de website open, terwijl je op het andere scherm in je mailbox en verdere software werkt. Eigenlijk is het tweede scherm dus vaak helemaal geen scherm waarop je actief werkt, het is meer ter informatie. Niet dat mensen nooit twee dingen naast elkaar open hebben staan waar ze ook allebei in werken, maar vaak doen mensen dat juist op één scherm. Handiger toch dat zo’n scherm dan wel zo breed mogelijk is, zou je denken, maar LG ziet dat anders. Zijn 32-inch 4K-scherm zou je dezelfde oppervlakte geven als twee displays van 21,5 inch. Het heeft een functie waarbij je door een verticale streep in het midden de monitor als het ware in tweeën kunt splitsen. Niet fysiek, maar wel waar het gaat om wat er op het apparaat te zien is.

LG: ergonomisch verantwoord We hebben zelf meer de neiging om twee dingen naast elkaar open te zetten, terwijl LG je wil inspireren om dingen juist boven elkaar te openen. Je kijkt dus op en neer in plaats van van links naar rechts. Dat zou ook ergonomische voordelen hebben. LG denkt het scherm de grootste oorzaak van nekpijn doet verdwijnen, want dat is juist de beweging van links naar rechts. Je nekspieren kunnen met deze monitor dus iets meer ontspannen. Aan de andere kant zou het ook handig zijn als deze monitor naast die verticale streep-optie ook een horizontale streep zou hebben. We bekijken content eigenlijk meestal niet breed. We kijken meestal van boven naar beneden. Het is niet voor niets dat Samsung vorig jaar met een televisie kwam die verticaal is. Social media is nu eenmaal altijd verticaal.

Horizontaal versus verticaal Toch is het niet helemaal iets van de laatste tijd: Word-documenten, PDF’s en het internet is ook verticaal georiënteerd in plaats van horizontaal. Dat je monitor dus juist wat vierkanter is en door de helft kan, maakt de content die ‘hoog’ is aanzienlijk beter te bekijken. Misschien is dat een idee voor de opvolger van LG's Dual-Up: een draaibaar model.