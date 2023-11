5 redenen waarom Humane’s Ai pin zo’n bijzondere gadget is

Het wordt ook wel de ‘toekomstige smartphone’ genoemd: de Ai Pin van Humane. Het apparaat is deze week officieel onthuld en aangekondigd en we denken er dus al heel veel over te weten. Maar wat is er nou zo bijzonder aan dit apparaat? Dit zijn vijf redenen waarom Humane’s Ai pin zo’n bijzonder apparaatje is.

1. Projectie op je hand Het tofste aan deze Ai Pin zie je bovenaan dit artikel. Daar prijkt de afbeelding waarop je de projectie van het apparaatje ziet. Dat is dus wat hij kan: vanalles projecten op je hand, zodat je echt geen scherm nodig hebt. Het ziet er meteen super futuristisch uit: alsof je in Minority Report zit, maar dan net even anders. 2. Een interessante vormfactor We zien bij telefoons dat de vorm verandert in de zin van vouwbaar of niet vouwbaar, maar Ai Pin heeft écht een heel andere vorm. Het is een klein apparaatje dat je als een soort broche met magneten op je kleding bevestigt. Zeer subtiel en past bij eigenlijk alle outfits wel. Het is zo’n klein apparaat, dat je bijna denkt dat hij dan vast niet zoveel kan, maar hij moet dus zo’n beetje alles doen wat je telefoon ook kan. 3. Handsfree bedienen Sure, je kunt een telefoon in theorie ook handsfree bedienen: je kunt praten tegen de assistent of gebaren gebruiken (zeker bij een Motorola), maar de Ai Pin is eigenlijk helemaal handsfree te bedienen. Er zit geen scherm op, dus je moet wel. Er zijn wel aanraakmogelijkheden, maar in principe is het de bedoeling dat je deze bizarre broche zonder handen gebruikt. Dan houd je je handen vrij om te koken, te proosten, enzovoort.

A first look at the new Humane Ai Pin pic.twitter.com/FLc6MalERG — TechCrunch (@TechCrunch) November 9, 2023

4. Gemaakt door experts Humane is niet zomaar een bedrijf: het is gestart door mensen die telefoons zat waren. Het zijn juist voornamelijk oud-Apple-medewerkers die met het slimme idee op de proppen kwamen. Het is een echte Silicon Valley start-up en het kan dan ook rekenen op geld en expertise van zeer vooraanstaande mensen uit de techwereld. 5. Er is over nagedacht Dit klinkt misschien vreemd, want natuurlijk wordt over alle tech nagedacht. Maar de mensen van Humane hebben gezorgd dat ze alles in orde hadden gemaakt voor een succesvolle lancering: zelfs een speciaal abonnement afgesproken met T-Mobile, om te zorgen dat het apparaat kan werken zoals zij dat willen en er een abonnement kan worden aangeboden dat speciaal voor dit apparaat is gemaakt. Dat komt allemaal niet later: dat is er nu het apparaat is aangekondigd, in kannen en kruiken dus.