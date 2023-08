Humane maakt bizarre gadget AI Pin die smartphone moet vervangen

Een aantal ex-Apple-medewerkers zijn een bedrijf gestart dat Humane heet. Een opvallende naam, ‘humaan’, zeker omdat het juist met AI werkt. Althans, hun eerste product heet de Ai Pin en ondanks dat er is gekozen voor een kleine i, gaat het wel degelijk om kunstmatige intelligentie, iets waarvan het maar de vraag is hoe humaan het uiteindelijk blijkt te zijn. Maar, hun gadget weet wel alvast de aandacht te trekken van menig techfan. Dit is waarom.

We weten dat het in ieder geval drie dingen kan doen: een telefoongesprek aannemen zonder een knop aan te raken (maar hem wel geprojecteerd zien op je hand), een zin in een andere taal hardop uitspreken via een AI-variant van de stem van de eigenaar en e-mail behandelen. Het klinkt waarschijnlijk nog steeds alsof het apparaatje toch een bepaalde connectie heeft met een smartphone en dat uitleest, maar dat zou niet het geval zijn.

Het klinkt als slechts een ‘doorgeefluik’, maar volgens Humane ligt dat anders. De Humane Ai Pin zou de plek in kunnen nemen van je smartphone. Nu hebben we dat eerder gehoord en is dat tot op heden ook tot nu toe nog niet gelukt, zoals met de AR-brillen van Meta , maar misschien heeft Humane met zijn bijzondere apparaatje nog veel meer toepassingen die we simpelweg nog niet hebben gezien.

De startup heeft nog niet heel veel getoond van zijn uitvinding, maar wel wat. Zo heeft een van de oprichters, Imran Chaudhri, er tijdens een Tedtalk al een kleine sneakpeek van gegeven, toen hij liet zien dat zijn vrouw hem belde via een projectie op zijn hand. De Ai Pin is een soort broche die je op je borst spelt (gewoon op je kleding) en die vervolgens onder andere dankzij kunstmatige intelligentie vanalles kan uitvoeren. Het is ergens een soort Google Assistent/Siri, maar dan wordt ze op een heel andere wijze gepresenteerd.

14 oktober: eclipsdag

Veel vragen, maar die worden hopelijk snel beantwoord: of tenminste, over twee maanden. Op 14 oktober belooft het bedrijf meer te delen over hun bijzondere uitvinding. Die datum is niet per toeval op komen borrelen (het is zelfs een zaterdag, wat niet een heel voor de hand liggende dag is om aankondigingen te doen): er vindt die avond een eclips plaats en dat zou helemaal in het straatje van Humane vallen.

“Een eclips is een belangrijk symbool voor ons. Het is een spiritueel nieuw begin, dat is wat het betekent. Het is iets dat de hele wereld opmerkt en samenkomt. We kijken er zeker naar uit om op die dag een speciaal moment te kunnen beleven", aldus Chaudhri op Discord (via Inverse). Nu is het afwachten wat er specialer is, de verduistering in de ruimte of de nieuwe gadget op onze planeet: Humane lijkt het antwoord al te weten, nu wij nog.