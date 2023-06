Viral: Amsterdamse designer met lensloze AI-camera Paragraphica

Een Deense designer die is gevestigd in Amsterdam gaat momenteel volledig viral met kiekjes die hij maakte in de stad, zonder daarbij een lens te gebruiken. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? Buzzword incoming: AI. De camera geeft door waar hij is, waarna de kunstmatige intelligentie zijn magie inzet en een kiekje genereert. De camera heet Paragraphica.

Paragraphica Je wil natuurlijk niet een foto van Amsterdam in de zomerzon maken, en dan een AI-foto krijgen van een besneeuwd Amsterdam. Paragraphica doet dat ook niet. Er worden verschillende API’s gebruikt (application programming interfaces, dus linkjes naar andere apps) die dankzij de locatie-informatie laten weten welk weer het is, welk moment op de dag en welke bekende locaties er zoal in de nabijheid van de persoon zijn. Vervolgens wordt er via AI een beeld gegenereerd en dat komt als het goed is dus redelijk overeen met een beeld dat je zou kunnen maken. De designer, Bjørn Karmann, heeft aangegeven dat zijn project een kunstproject is en dat het niet de bedoeling is om de camera in productie gaat. Zijn doel is ook niet om fotografie op zijn kop te zetten, maar wel om aan de kaak te stellen welke enorm grote rol AI in ons leven is gaan spelen, vooral tegen het licht van creativiteit. Een mooi streven, want zeker met de alarmbellen die deze week weer werden gerinkeld door AI-experts en de rechtszaken die momenteel spelen tussen creatieven en de makers van Dall-E en andere AI-kunstgeneratie-apps, speelt er veel op dat gebied.

Fysieke AI-camera Paragraphica is een fysieke camera met daarop dus geen lens, maar wel drie draaiknoppen op de bovenzijde waarmee je ietwat kunt omschrijven wat je wil kieken. Er wordt vervolgens een interpretatie gemaakt van je locatie en wat je hebt ingegeven met de knoppen. De knoppen laten de radius kiezen en hoe ver de camera mag zoeken naar data, er is daarnaast een soort image diffusion mogelijk om het beeld wat meer karakter mee te geven en dan is er nog eentje die bepaalt in hoeverre de AI zich moet houden aan de ingegeven informatie. Het is een project dat enorm snel is gemaakt, want de hele AI-rage is nu ongeveer een half jaar gaande. Karmann maakte het met Raspberry Pi 4. Het is een mooie camera om te zien: het heeft allerlei ge-3D-printe onderdelen, een groot aanraakscherm en het maakt gebruik van onder andere Stable Diffusion, Noodl en Python. Een technisch hoogstandje, al denken we dat Karmann er op zich best een app van zou kunnen maken. Hoe hilarisch is het om als je ergens bent even de app te openen en te kijken wat AI ervan zou maken, eventueel afgezet tegen de foto’s die je echt hebt gemaakt?

App Hoewel Karmann het dus vooral als een kunstproject wil zien om mensen te laten nadenken en praten over creativiteit en AI, kan hij misschien beter gebruik maken van zijn viral status en Paragraphica uitgeven als een app. Aan de andere kant laat kunst zich uiteraard niet leiden en creëert hij hiermee misschien toch een monster. Het heeft immers ook wel weer zijn charme dat er één Paragraphica-camera is op de wereld en dat mensen verder vooral lekker zelf kiekjes moeten schieten op de oudewetse manier. Échte plaatjes dus.