​CES 2024: laptops draaien anno 2024 vooral om gewicht en AI

CES 2024 is over een paar uur weer voorbij en hoewel het jammer is: we zien graag zoveel mogelijk nieuwe uitvindingen, was het wel een stampvolle editie. We hebben het al gehad over de gekke gadgets en de robots, over de micro-zonne-auto en de transparante televisies, plus de Nederlandse uitvinding om offline bestanden te delen. Maar er is meer. We zetten andere interessante, belangrijke CES 2024-aankondigingen voor je op een rij.



ERAZER Beast X40

ERAZER heeft de Beast X40 aangekondigd: een laptop van 3299 of 2699 euro die met de nieuwe Intel Core i9-14900HX-processor voor een feilloze prestatie moet zorgen. Ook de Major X20 krijgt deze processor om de beste game-ervaring te bieden. Beast X40 is echter de nieuwe aankondiging, een laptop met een GeForce RTX 4090 grafische kaart en 16 GB VRAM-geheugen. Je kijkt naar een 17 inch QHD+-scherm met een verversingssnelheid van 240 Hz. Om het een extra ‘gaming’-tintje te geven, is er een RGB-lichtbalk aanwezig met verlichte ERAZER-vleugels.