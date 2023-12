​Google: ‘Dit zijn de digitale marketingtrends van 2024’

Het zijn de laatste weken van 2023 en iedereen is bezig met het nieuwe jaar: wat zijn de trends, wat verwachten we? Google helpt je een handje door een beetje sturing te geven: dit is wat er volgens de zoekmachinegigant aankomt qua digitale marketingtrends in 2024.

Daarbij benadrukt het wel dat vooral je privacy op orde moet zijn, wil je als bedrijf zorgen dat je betrouwbaar overkomt en de mogelijkheden krijgt om te groeien. Slechts 3 procent van de consumenten heeft het idee zelf de touwtjes in handen te hebben als het om hun online data gaat en dat is niet veel. Ook schijnt 43 procent te wisselen van merk als de privacy elders beter is.

Het begint allemaal met niet al te goed nieuws, want we krijgen helaas te maken met meer economische onzekerheid. Dit zorgt ervoor dat consumenten vaker de hand op de knip houden en dan is marketing nog belangrijker. En Google denkt dat er alsnog groei kan worden bereikt, omdat er veel kansen zijn om je aan te passen, te experimenteren, enzovoort.

Why should businesses embrace authentic sustainability marketing?Create Positive Impact ⁰⁰Authentic sustainability marketing goes beyond mere PR efforts. It empowers businesses to create a real positive impact on the environment and society. Continued pic.twitter.com/PmEQyZZ23C

Nooit normaal

Volgens Google bevinden we onszelf nu in een staat van ‘nooit normaal’ en dat betekent dat er maar één ding constant is, en dat is instabiliteit. Het betekent dat marketeers zich nog beter moeten kunnen aanpassen en dat niet alleen de marketingafdeling, maar het hele bedrijf moet zorgen dat het flexibel is om zich aan te passen aan de situatie. Toekomstplannen maken en denken dat je die precies kunt gaan uitvoeren als gepland, dat is er niet meer bij. Het betekent dat je dus wel een strategie kunt maken, maar dat je die regelmatig moet herijken.

Daarnaast is AI een interessante trend voor digitale marketeers. Een trend die ook gaat blijven, maar waar je bedachtzaam mee om moet gaan. Zo zegt Google dat als je met AI gaat werken, je moet opletten dat je een soort ultieme key performance indicator moet bedenken voor je AI en dat je op basis daarvan je marketingcampagnes dan optimaliseert. Daarnaast zorg je dat je transparant bent naar je gebruikers over hoe AI bij jou wordt ingezet, zoals om communicatie te personaliseren. Vooral wat er met de data gebeurt is iets essentieels dat je zeker helder moet hebben voor de klant en de potentiële klant.