​Google: blij met resultaten adverteren zonder thirdparty cookies

Google Chrome wil af van de thirdparty cookies en is daarom flink aan het experimenteren. In 2020 heeft Google aangekondigd dat het dit type cookies wil elimineren en hierop is het gaan kijken hoe het advertenties aanbieden die op de interesse van de gebruikers zijn toegespitst, zonder daarbij iemands privacy te verstoren. Nu deelt het de eerste bevindingen.

Thirdparty cookies

In die resultaten is onder andere te lezen: “We creëerden twee experimenten op een deel van het Chrome-verkeer. In de ene arm bleven we cookies van derden gebruiken. In de andere arm vervingen we cookies van derden door een combinatie van privacybehoudende signalen voor op interesses gebaseerde publieksoplossingen, terwijl we het gebruik van cookies van derden voor andere toepassingen, zoals meting en remarketing, handhaafden.”

Een duidelijk verhaal en een goede vergelijking, maar wat kwam daar voor resultaat uit? Google zegt dat het heeft geleerd dat de op interesse gebaseerde publieksoplossingen met privacybehoud veelblovend zijn. Htee bleek dat de uitgaven van Google Display Ads-adverteerders met 2 tot 7 procent daalden in vergelijking met de cookies van derden. De conversie per dollar liet maar een daling van 1 tot 3 procent zien. Zo zie je maar: het scheelt niet heel veel, terwijl de privacy wel beter wordt gewaarborgd. Nog steeds is het doorklikpercentage binnen 90 procent van de status quo gebleven.