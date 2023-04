​5 nieuwe KPI's voor jouw e-mail marketing strategie

We zaten er al een tijdje op te wachten maar de eerste resultaten zijn binnen. De nieuwe privacy feature MPP van Apple heeft heel wat teweeg gebracht in de e-mail marketing wereld. Sinds de lancering van de privacy feature MPP is de belangrijkste KPI ‘open rates’, enorm moeilijk meetbaar geworden.



Vanwege MPP hebben e-mail marketeers nieuwe manieren moeten vinden om het succes van hun e-mails te meten. Hieruit zijn een aantal interessante KPI’s (Key Performance Indicators) gekomen die de toekomst zijn van e-mail marketing. Maar voordat ik ze ga uitleggen: laten we eerst beginnen bij het begin.

Wat is de nieuwe privacy feature van Apple?

Apple had eind 2021 aangekondigd dat ze een nieuwe feature zouden lanceren. Deze feature zou de gebruiker van Apple producten beter online beschermen. De feature werd MPP genoemd. MPP staat voor Mail Privacy Protection, ofwel een functie die je privacy beschermt tijdens het sturen en vooral ontvangen van e-mails. Oké, dit is natuurlijk iets positiefs. Meer bescherming bij het ontvangen van e-mails is zeker fijn. Maar wat heeft dit dan te maken met de open rate KPI?

De nieuwe feature MPP gaat als volgt: wanneer jij een e-mail ontvangt in je mailbox krijgt MPP een seintje. Volgens Moengage zorgt de nieuwe feature ervoor dat de e-mail eerst naar een server wordt gestuurd die de e-mail opent. Hierna wordt de e-mail zogezegd ‘’terug gestuurd’’ naar jouw mailbox, waarin je de e-mail kan openen. Dit gebeurt in enkele milliseconden, dus als gebruiker merk jij er niks van. Helaas is dit niet het geval voor e-mail marketing software. Wanneer de e-mail wordt geopend door de nieuwe feature leest de e-mailsoftware dit als een open van de gebruiker. Hierdoor rekenen zij dit als een open op de e-mail ondanks dat de gebruiker de e-mail helemaal niet heeft geopend.

Hoe groot is de Apple e-maildienst?

Apple is maar één e-maildienst, dus hoeveel impact heeft dit dan? Het korte antwoord is veel. De Apple e-maildienst is de meest gebruikte e-maildienst met 60% van de gebruikers blijkt uit een onderzoek van Litmus. Dit is niet het enige probleem. Het is nu ook bekend dat je niet eens gebruik hoeft te maken van Apple mail om toch de MPP feature te gebruiken. Wanneer je een andere e-maildienst gebruikt, maar deze wel hebt gekoppeld aan je Apple mail app, werkt de MPP feature ook voor e-maildiensten zoals Gmail, Outlook of Yahoo mail.

Hieruit kunnen we dus wel concluderen dat het erg moeilijk te weten is welke e-mails nu zijn geopend door je doelgroep en welke is geopend door MPP. Hierdoor zijn e-mail marketeers hard gaan nadenken over welke KPI’s er dan kunnen worden gebruikt voor e-mail marketing. Dit zijn de 5 beste KPI’s.