Nederlandse E‑mail Marketing Benchmark 2022: cijfers en learnings uit Nederland

De Nederlandse E‑mail Marketing Benchmark 2022 is samengesteld uit de data van de Spotler en Tripolis. Zij brengen de volgende bekende e‑mail marketingsoftware op de markt: Spotler, Measuremail, Spike, Tripolis Dialogue en Webpower. Voor deze benchmark zijn 986.000 campagnes van 5.525 bedrijven geanalyseerd. In totaal zijn 15,9 miljard mails opgenomen in de benchmark. De campagnes die zijn opgenomen in de benchmark bestaan minimaal uit 500 verzonden e-mails. De Nederlandse E‑mail Marketing Benchmark 2022 geeft een betrouwbaar beeld van de Nederlandse e‑mailactiviteiten in 2021.

Nederlandse E‑mail Marketing Benchmark



De Nederlandse E‑mail Marketing Benchmark geeft niet alleen een overzicht van de ratio’s van het afgelopen jaar. Je kunt ook mooie historische vergelijkingen maken die teruggaan tot 2015. In de benchmark van 2022 vind je de gegevens terug van 24 verschillende branches. Hiermee kun je heel gedetailleerd nagaan hoe jouw e‑mailcampagnes scoren vergeleken met je branchegenoten. Alle gegevens over de COR, CTR, CTO, de aflevering en het verzendmoment zijn per branche te bekijken. Daarnaast is het mogelijk te filteren op jaartal, doelgroep, campagneomvang en frequentie. Als je je eigen e‑mailresultaten wilt wegen en waarderen, dan is het goed om ze te vergelijken met andere organisaties uit je branche.

De ratio's van 2021

Er zijn een aantal online ontwikkelingen in 2021 waarvan je misschien verwacht dat je ze terugziet in de getallen van de benchmark. Om de belangrijkste te noemen: de verdere uitrol van de Mail Privacy Protection van Apple in het najaar van 2021. Enige conclusies zijn hierover wel te trekken, maar de meest opmerkelijke conclusie is toch een andere, namelijk dat de B2B betere ratio’s laat zien dan B2C.

Learning: werk je in de B2B, stuur je campagne op zaterdag

Hierbij alvast inzicht in 1 van de 10 learnings uit het document. Als je naar de gemiddelde klikratio’s kijkt en niet specifiek inzoomt op branche of campagneomvang, dan moet je constateren dat het weekend een prima verzendmoment is voor je e‑mailcampagnes. Veel marketeers – zeker in B2B – houden het liefst vast aan doordeweekse verzenddagen, maar dat hoeft dus niet. Zeker de zaterdag scoort goed. Je zou het op z’n minst een keer moeten proberen: mails versturen op zaterdag of zondag.