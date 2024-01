​De volgende nieuwe micro-auto komt gewoon uit Nederland

Verder is wel een groot woord: Squad kan 40 kilometer per uur, dus je gaat er niet mee op de snelweg, maar als je van de ene kant van Rotterdam naar de andere moet rijden, dan kan dat dus wel. Echt een boodschappenwagentje, dat ook wel wat weg heeft van een golfkarretje, omdat het geraamte zo duidelijk zichtbaar is. De Squad heeft ondanks zijn kleine formaat toch wel wat laadruimte: 168 liter. En zoals je op de foto ziet, kun je er ook een surfplank op bevestigen aan de achterzijde: of iets anders plats.

Het bijzondere aan de Squad is dat dat hij van zonnepanelen gebruikmaakt. Dat is ook niet vreemd: de bedenkers ervan werkten eerder bij Lightyear, die grote zonne-auto’s maakt. Nu werken ze inmiddels al jaren aan hun Squad, een kleine stadsauto die in 2025 verschijnt. De mini-bolide is 360 kilo en heeft een motor van 4kW. Dankzij het zonnepaneel van 250 Wattpiek kan het korte ritjes doen. Wil je wat verder, dan kun je het autootje ook opladen aan de stekker.

Squad kost 9300 euro

Wel zijn er meerdere versies: de goedkoopste heeft geen deuren en kost 9300 euro, terwijl er ook een duurdere is waarbij je wel deuren hebt, maar dan ben je ruim 10.000 euro kwijt. Echter is er wel een early bird-deal, want de eerste 100 Squads worden voor 5.000 euro per stuk verkocht. Slim, want door er alvast een aantal sneller te verkopen kunnen mensen reclame maken voor het autootje. Denk maar aan de Opel Rocks, die is ook erg populair omdat hij op straat wordt gezien en mensen dan denken: ‘Wat is dat? Dat wil ik ook!’

Micro-auto's zijn enorm in opkomst: ze hebben ook wel wat voordelen ten opzichte van andere auto's. In sommige steden hoef je er geen aparte parkeervergunning voor te hebben, ze zijn energiezuinig (en dat helpt, want in sommige steden zijn flinke auto's niet meer welkom), ze zijn lekker wendbaar in de drukke stad en ze zijn makkelijker om even mee rond te scheuren voor een boodschap dan grotere auto's, waarbij bijvoorbeeld een parkeerplek zoeken een flinke uitdaging is. We schreven eerder al over de 'rise of the microcars'.