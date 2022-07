Duitsers kunnen voor een EV nu ook naar de Lidl

Het prijskaartje van de Lidl-EV is overigens niet bepaald van het discount niveau. Private lease gaat het karretje 222 euro per maand kosten. Dat is niet veel minder dan, bijvoorbeeld, een Toyota Yaris (ICE). Duitsers die de Finn liever in eigen bezit hebben, mogen daarvoor iets meer dan 20.000 euro uit hun beurs trekken.

Inmiddels is ruim een op de drie nieuwe auto’s die verkocht worden een elektrisch aangedreven bolide. Je kunt er dus op wachten dat er meer verkoopkanalen opduiken. Welnu, in Duitsland kun je binnenkort zelfs bij de Lidl terecht voor een nieuwe EV.

Prijs concurrent e.GO ook flink gesteigerd

Toen ik deze prijzen zag, herinnerde ik mij dat ik enkele jaren geleden – in 2019 – bij e.GO in Aken was voor een rondleiding. Daar werd ook een compacte EV gebouwd, de e.GO Life. Die kostte toen, in Duitsland dus, zo’n 13.000 euro. Dat was wel inclusief een ‘EV-stimuleringssubsidie’ van de Duitse overheid. Ruim 20.000 euro, vier jaar later, voor de vergelijkbare Elaris Finn is dus niet bepaald voordelig te noemen. Echter, ook e.GO heeft haar prijzen aardig laten steigeren. Voor een e.GO life mag je in Duitsland nu zelfs een kleine 27.000 euro ophoesten.

Nee, dat is niet echt voordelig. Zeker niet als je bedenkt dat je nauwelijks ruimte hebt en een WLTP bereik van 139 (Finn) of 171 (e.GO) kilometer. Dat laaste is overigens voor stadsgebruik verder prima.

Maar, als je dan op zoek gaat naar een compact en betaalbaar elektrisch karretje voor in de stad, dan is de Rocks-e van Opel echt een beter alternatief. Die heeft een prijskaartje van 8500 euro. Ok, dat is een 45km autootje met een WLTP bereik van 75 kilometer, maar als boodschappenauto heel wat voordeliger dan de Finn of e.GO van 20K+.



Foto's: Elaris