De elektrische Microlino bubblecar komt naar Nederland

De BMW Isetta was een iconische ‘bubblecar’ uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Een tweezitter waarbij de deur aan de voorkant zit. Voor een goed gerestaureerd exemplaar betaal je vandaag de dag al gauw 35.000 euro. De urban mobilty trend heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren diverse nieuwe, moderne, varianten van onder andere de Isetta op de markt verschenen zijn. En, geheel in stijl met de huidige tijd, die zijn natuurlijk volledig elektrisch. Opel heeft sinds vorig jaar de Rocks-e en Cirtoën presenteerde enkele jaren geleden al de Ami.

De terugkeer van de bubblecar

Ook de iconische BMW Isetta maakt een comeback. Eerder zagen we al de Evetta, die vanaf 2024 ook in Nederland geproduceerd zou worden, bij VDL NedCar. Of dat nog doorgaat is de vraag, gezien de problemen bij de Nederlandse autofabriek. Het goede nieuws is nu dat na deze zomer een andere ‘Isetta revival’ microcar in de Nederlandse showrooms zal verschijnen. Louwman heeft namelijk aangekondigd dat het de Microlino hier gaat verkopen.

De Microlino is een van oorsprong Zwitserse microcar die gemaakt wordt door pionier Micro Mobility. Hij is geïnspireerd op de voordelen van een scooter en het comfort van een auto. Het is bedacht als een betaalbare oplossing voor stedelijke mobiliteit. De microcar biedt ruimte aan twee personen en heeft een bagageruimte van 220 liter. Er zijn verschillende uitvoeringen, met een (WLTP) bereik van 95, 145 of 230 kilometer.

Zoals gezegd komt hij na deze zomer naar Nederland. Louwman heeft nog niets geroepen over de prijs, maar die is wel al bekend. De Zwitserse bubblecar heeft een prijskaartje dat afhankelijk van de uitvoering, tussen de 16.000 en 21.000 euro ligt. Niet bepaald goedkoop dus, maar nog altijd goedkoper – en milieuvriendelijker – dan een goed gerestaureerde BMW Isetta van 70 jaar.