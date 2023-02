Eindelijk een serieuze nieuwe klant voor VDL NedCar

Al meer dan een jaar is bekend dat BMW de productie van enkele modellen in 2024, de Duitse autofabrikant liet in Born onder andere de X1 en Mini produceren, gaat stopzetten. Sindsdien was VDL Nedcar naarstig op zoek naar nieuwe klanten. Dat verliep, door verschillende oorzaken, niet heel erg voorspoedig. Echter, deze week is er weer wat meer licht aan het eind van die zoektocht te zien.

BMW Carbio Electric

Het eerste goede nieuws kwam van BMW. Vanaf april wordt in Born gerstart met de prouctie van 999 nieuwe elektrische Mini Cabrio’s gebouwd. Daarnaast onthulde de Nederlandse autofabriek plannen om vanaf 2024 ook EV’s te gaan produceren voor ElectricBrands, de Evetta en de XBUS. Die productie van de XBUS moet in 2025 van start gaan. De eerste Evetta’s zouden nog voor de zomer van 2024 van de band moeten rollen, aldus VDLNedcar.

“Met de door ElectricBrands ontwikkelde eigen voertuigen kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan het vormgeven van de mobiliteit van de toekomst. Een toekomst waarbij we voor meerdere partners tegelijkertijd verschillende werkzaamheden verrichten. De samenwerking met ElectricBrands biedt perspectief voor VDL Nedcar”, aldus John van Soerland, CEO van VDL Nedcar.